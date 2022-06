Explicamos o final da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia repete o sucesso da trama original e se estabelece como um verdadeiro fenômeno na plataforma. Quem já maratonou os 6 episódios quer saber: qual é o significado real do desfecho? E ainda mais importante: a identidade do Professor é revelada?

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

Continua depois da publicidade

Criada por Kim Hong-sun, Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun, La Casa de Papel: Coreia tem Yoo Ji-tae, Kim Yunjin e Park Hae-soo nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia, de acordo com informações do site Meaww; confira.

Seon consegue capturar o Professor?

Nos últimos episódios de La Casa de Papel: Coreia, a equipe policial liderada por Seon descobre que o Professor havia utilizado um carro com a placa 9125.

O carro, posteriormente, é mandado para um ferro-velho. Nesse momento, o Professor chega para recuperá-lo. Os donos do negócio levantam suspeitas e tentam interromper a transação.

Em uma das sequências mais eletrizantes da 1ª temporada, o Professor consegue escapar no último momento, logo antes da polícia chegar ao ferro-velho.

A partir daí, Seon e seu time tentam perseguir o protagonista. Mais uma vez, ele consegue escapar. Nesse caso, ele incendeia o carro e pula em um corpo d’água.

Quando os policiais chegam à cena, o Professor já havia escapado. O Capitão Cha, por sua vez, diz a Seon que a pessoa que estava no carro, provavelmente, era o líder dos assaltantes.

Berlim mata Park no final de La Casa de Papel: Coreia?

Um dos maiores mistérios da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia envolve o destino de Park.

Em uma cena realmente chocante, Berlim remove a máscara de um dos reféns e revela que Park não morreu.

A série revela que Berlim realmente atirou em Park. Porém, a figura estava com um colete a prova de balas, e por isso, sobreviveu ao ataque.

Enquanto isso, o canal que transmite toda a cena do assalto recebe um pen-drive com as provas da sabotagem policial. As evidências mostram que os agentes colocaram os reféns em perigo ao entrarem disfarçados na cena do crime.

Berlim, nesse momento, diz que a polícia foi a verdadeira responsável pelo ocorrido, e que se não fosse pela ação impensada dos agentes, Park não teria se envolvido.

O personagem também garante a segurança dos reféns e afirma que “se mataria” antes de machucar qualquer pessoa. Nos últimos momentos, Moscou diz à equipe que o túnel está quase pronto, e que eles poderão escapar em cerca de três dias.

O Capitão Cha descobre a identidade do Professor na Netflix?

A 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia revela que o Professor, na verdade, se chama Sunho. O personagem também cultiva uma forte conexão com Seon.

Quando os assaltantes revelam que Park sobreviveu, a força policial fica completamente envergonhada. Os dirigentes decidem demitir Cha, e Seon não aceita continuar sem o parceiro.

Os personagens se encontram do lado de fora da base policial, e Cha diz que Sunho pode estar envolvido no assalto. Seon não acredita, e decide encontrar o pretendente logo em seguida.

Ou seja: a primeira temporada de La Casa de Papel: Coreia termina com grandes suspeitas sobre Sunho.

O destino do personagem (e de toda a equipe de assaltantes) deve ser revelado na Parte 2. Os novos episódios de La Casa de Papel: Coreia devem estrear na Netflix ainda em 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.