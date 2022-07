Fãs ameaçam cancelar Netflix por causa de Stranger Things; veja o motivo

Fãs de Stranger Things mal podem esperar pelo lançamento da Parte 2 da 4ª temporada. Os Irmãos Duffer avisaram: os novos episódios vão terminar com uma verdadeira “contagem de corpos”. Depois que uma interessante teoria passou a ser divulgada no Twitter, espectadores da série usaram a redes social para ameaçar a Netflix.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

Os novos episódios chegam ao catálogo da plataforma no início de julho. A Netflix optou por dividir a 4ª temporada de Stranger Things em duas partes, graças à duração cinematográfica dos novos episódios.

Explicamos abaixo por que alguns fãs de Stranger Things ameaçaram cancelar as assinaturas da plataforma; confira (e tire suas próprias conclusões).

Fãs de Stranger Things prometem boicote se Steve morrer

Entre os personagens de Stranger Things, Steve Harrington tem grandes chances de morrer no final da 4ª temporada.

Afinal, a despedida de Steve causaria um enorme impacto emocional na maioria dos personagens – particularmente Dustin, Nancy e Robin.

Muitos fãs não sabem, mas originalmente, Steve morreria na 1ª temporada de Stranger Things. A morte do personagem serviria para aproximar Jonathan e Nancy.

Porém, devido ao enorme carisma de Joe Keery, os Irmãos Duffer decidiram poupar o personagem.

“Quando recebi o roteiro, o Steve era bem mais desagradável. Em uma cena, ele dava uma festa na praia e tentava abusar da Nancy. Era um completo babaca”, comentou Keery.

Como Steve não morreu durante a 1ª temporada, o personagem tem tudo para se despedir no quarto ano.

Mas no que depender dos fãs de Stranger Things, a segurança de Steve está garantida. No Twitter, espectadores ameaçam cancelar as assinaturas da Netflix se a plataforma decidir matar o personagem.

“Se o Steve morrer nessa temporada de Stranger Things, vou cancelar minha assinatura da Netflix. Minha família terá que entender”, comentou um fã no Twitter.

Na rede social, muita gente já reclamava do reajuste dos planos da Netflix – cujos preços sofreram aumento em 2021.

“Se qualquer coisa acontecer com o Steve Harrington, vou cancelar minha assinatura, que já está cara demais em primeiro lugar”, comentou outro fã.

Esse parece ser o consenso entre os espectadores de Stranger Things: se Steve morrer, a Netflix sofrerá as consequências.

“Juro por Deus, se o Steve morrer no final de Stranger Things, vou chocar muito e cancelar minha assinatura da Netflix. Tomara que não seja o meu bebê!”, comentou outro admirador do personagem.

A reta final da 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 1 de julho. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.