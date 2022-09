Fãs de Fate: A Saga Winx tem a mesma reclamação sobre 2ª temporada

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Fate: A Saga Winx não demorou a conquistar os assinantes da plataforma com uma história mágica e repleta de reviravoltas. Nas redes sociais, os novos episódios dão o que falar. Além disso, muitos fãs fazem a mesma reclamação sobre a trama do segundo ano.

“Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que, ao que tudo indica, já estão dentro da escola. Bloom tem dificuldade para controlar seus poderes”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx na Netflix.

Inspirada na animação italiana O Clube das Winx, Fate conta com Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) no elenco principal.

Revelamos abaixo porque os fãs de Fate: A Saga Winx estão reclamando sobre a 2ª temporada; confira.

Fãs de Fate: A Saga Winx não curtiram o final da 2ª temporada

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx, de acordo com os fãs e com a crítica especializada, faz aprimoramentos importantes na trama da série, na caracterização dos personagens e na abordagem dos poderes mágicos.

Graças a essa maior fluidez narrativa, os novos episódios garantiram a posição Número 1 no Top 10 da plataforma – superando sucessos como Cobra Kai e Uma Advogada Extraordinária.

Na 2ª temporada, Fate: A Saga Winx também oferece um tom mais obscuro à história de Bloom e das outras fadas de Alfea. A Diretora Rosalind, por exemplo, volta ao poder após assassinar sua predecessora, a poderosa Farah Dowling.

O relacionamento entre Bloom e Sky também domina a trama do segundo ano. Mas no final dos novos episódios, os personagens acabam se separando.

Bloom descobre que sua mãe está no Reino das Trevas, e a partir daí, decide deixar Alfea e iniciar uma perigosa jornada para destruir essa dimensão alternativa.

Na hora da partida, Sky confronta Bloom. O casal dá um beijo de despedida, mas a temporada termina com uma inevitável separação.

Para os fãs de Fate: A Saga Winx, o casal não merecia um final tão triste. Por isso, muitos espectadores reclamaram do desfecho da 2ª temporada nas redes sociais.

“Sky e Bloom foram sensacionais nessa temporada! Eles não merecem terminar assim”, comentou uma fã no Twitter.

Como Fate: A Saga Winx ainda não foi renovada para a 3ª temporada, os episódios do segundo ano (de acordo com os fãs) deveriam terminar com um desfecho mais satisfatório.

“Sky e Bloom partiram o meu coração!”, comentou outra espectadora.

Junto com as reclamações sobre o final da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx, fãs também pedem a renovação da série para um terceiro ano.

“Para os roteiristas de Fate: eu odeio vocês! Como vocês puderam deixar o Sky sozinho? É melhor vocês trazerem a Bloom e o Sky de volta na 3ª temporada”, afirmou outra fã.

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.