Fãs estão divididos sobre nova série de Demolidor

Foi relatado recentemente que uma nova série de Demolidor está em desenvolvimento, desta vez para o Disney+.

A nova série ainda deve contar com Charlie Cox como Demolidor, levando em consideração os eventos da série que era da Netflix.

No entanto, nem todos estão muito empolgados com a notícia. Enquanto alguns se animam com a volta do Demolidor de Charlie Cox, outros acreditam que, no Disney+, a nova série pode perder uma boa parte do seu tom sombrio.

Além disso, a nova série será produzida e escrita por Matt Corman e Chris Ord, que são mais conhecidos por seus trabalhos na comédia (e alguns projetos bastante criticados, aliás).

As reações dos fãs se dividem entre empolgação e preocupação. Confira abaixo alguns comentários de internautas no Twitter.

Até o momento, pouco se sabe sobre a nova série de Demolidor para o Disney+. O serviço de streaming também conta com seriados como Loki, Falcão e o Soldado Invernal e Cavaleiro da Lua, entre outros.

O elenco deve contar com Charlie Cox como Demolidor e Vincent D’Onofrio como o Rei do Crime, embora eles ainda não estejam oficialmente confirmados.

Ainda não existe uma previsão de lançamento para a nova série do Demolidor, do Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.