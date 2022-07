Fãs estão tirando sarro de Resident Evil da Netflix; veja o motivo

Os fãs da série Resident Evil, da Netflix, estão tirando sarro por conta das referências à COVID, ao bilionário Elon Musk e outras coisas a mais.

A série que já está disponível no streaming, adapta a famosa franquia de jogos de terror desenvolvida pela Capcom.

Embora seja um universo fictício, a série está mostrando alguns momentos reais em que o mundo está vivendo, além de figuras polêmicas (via ComicBook).

Um destes momentos é a pandemia do COVID-19, que começou em 2020. Além disso, os fãs captaram uma menção ao Elon Musk, e até mesmo de uma plataforma de pornografia muito conhecida.

Veja algumas reações, abaixo.

“Eu amo que a Netflix decidiu mudar Resident Evil, tornando-o uma série no estilo CW, onde ninguém age como pessoas reais e referências a Resident Evil são empurradas aleatoriamente”, escreveu um fã.

“Três palpites do que é isso, e seus dois primeiros palpites não contam”, escreveu outro.

“Está confirmado. O Covid agora é canônico no mundo de Resident Evil”, tuitou um fã.

“Coisas mencionadas em Resident Evil da Netflix até agora: Elon Musk, Pornhub e COVID-19. Que série maluca”, disse outro fã.

“Eles mencionam Covid na série Resident Evil da Netflix”, disse mais um.

Mais sobre Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrola em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.