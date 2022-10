Fãs não notaram: A Casa do Dragão faz nova referência a Game of Thrones

Embora seja ambientada séculos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão faz várias referências ao hit da HBO Max. Em “Lord of the Tides”, o 8º episódio, o figurino de Alicent Hightower traz um interessante easter egg, que aparentemente, se relaciona ao visual da inesquecível Cersei Lannister.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo como o visual de Alicent Hightower em A Casa do Dragão remonta ao estilo de Cersei em Game of Thrones; confira.

O figurino de Alicent é uma homenagem a Cersei em A Casa do Dragão

Em A Casa do Dragão, a Rainha Alicent Hightower é interpretada por Olivia Cooke. Na 1ª fase da série, a personagem ganhou vida pela atuação de Emily Carey.

A versão adulta de Alicent é uma mulher amarga, que nutre um grande ressentimento pela ex-amiga (e agora enteada) Rhaenyra Targaryen.

O temperamento de Alicent fica claro em suas escolhas estéticas. Além de utilizar vestes de tons esverdeados (a cor da Casa Hightower), a Rainha opta por figurinos sóbrios e conservadores.

Quando Alicent recebe Rhaenyra na Fortaleza Vermelha, a Rainha escolhe um vestido verde – mas com “algo a mais”.

Alicent surge com ombreiras metálicas e uma corrente que conecta os acessórios sobre o colo. Aparentemente, ela está pronta para a guerra… e se levarmos em conta a proximidade da Dança dos Dragões, a personagem tomou a decisão certa.

O look utilizado por Alicent em “Lord of the Tides” faz referência ao visual de Cersei Lannister após a 6ª temporada de Game of Thrones.

No final do sexto ano, vale lembrar, Cersei incendeia o Septo de Baelor e, em uma tacada só, extingue a maioria de seus inimigos.

A principal diferença entre o look de Cersei e o figurino de Alicent é a cor. A Hightower escolhe um tom esverdeado como referência ao Clã, e Cersei opta por uma estética bem mais sombria, com tons de preto e cinza.

Essa não é a única semelhança entre Alicent e Cersei. O temperamento das Rainhas também é bastante parecido, principalmente em momentos de raiva.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.