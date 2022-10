Personagem de A Casa do Dragão pode ter adivinhado seu próprio futuro

Interpretada por Phia Saban, Helaena Targaryen é uma das personagens mais misteriosas de A Casa do Dragão. Calada e tímida, a filha do Rei Viserys e Alicent Hightower fala em estranhas charadas e crípticas profecias. No 8º episódio da 1ª temporada, por exemplo, Helaena aparentemente adivinha seu próprio futuro.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo como Helaena Targaryen profetiza o próprio futuro em A Casa do Dragão; confira.

Profecia de Helaena Targaryen descreve o futuro de A Casa do Dragão

“Lord of the Tides”, o 8º episódio da 1ª temporada de A Casa do Dragão, conta com uma das cenas mais chocantes da série: a morte de Vaemond Velaryon.

Após Daemon Targaryen decapitar o irmão do Lorde Corlys (sem tirar sua língua), o clã Targaryen se reúne em um jantar especial.

Na homenagem ao Rei Viserys, Jacaerys Velaryon (o filho mais velho de Rhaenyra) oferece um brinde para o tio Aegon. Eventualmente, Helaena também brinda à saúde e ao casamento das primas Baela e Rhaena. Mas antes disso, a personagem faz uma declaração curiosa, que aparentemente, não é ouvida por ninguém.

“Cuidado com o monstro por trás das tábuas”, diz Helaena para si mesma.

Assim como outras falas de Halaena, essa é uma profecia. Ao que tudo indica, a personagem faz referência a uma das partes mais brutais do livro “Fogo e Sangue”: a invasão da Fortaleza Vermelha pelos assassinos Sangue e Queijo.

Mas atenção: abaixo vamos explicar o que acontece com Helaena no livro de George R.R. Martin. Cuidado com os spoilers!

O que acontece com Helaena no final de A Casa do Dragão?

Na obra de George R.R. Martin, Queijo e Sangue (Cheese e Blood) são dois assassinos contratados por Daemon Targaryen e Mysaria. Queijo ganha esse apelido por trabalhar como caçador de ratos, e Sangue, por sua profissão de açougueiro.

O personagem de Matt Smith decide contratar os assassinos para matar um dos filhos (ou netos) da Rainha Alicent, em retribuição pela morte de Lucerys Velaryon (o filho mais novo de Rhaenyra, herdeiro de Derivamarca).

Através dos túneis secretos da Fortaleza Vermelha (as ‘tábuas’ referenciadas por Halaena), a dupla consegue invadir o quarto da Rainha Alicent.

Após amarrá-la, os assassinos aguardam a chegada de Helaena e de seus três filhos: os gêmeos Jaehaerys e Jaehera (de 6 anos) e Maelor (de 2 anos).

Em seguida, os assassinos forçam Helaena a escolher qual dos filhos deveria morrer. Inicialmente, ela se oferece para ser assassinada no lugar deles. Porém, com relutância, a princesa acaba escolhendo Maelor (que ainda era jovem demais para entender o que estava acontecendo).

No entanto, para o choque da rainha, Sangue corta a cabeça do Príncipe Jaehaerys e tenta entregá-la a Daemon Targaryen.

Depois da morte do Príncipe Jaehaerys, Helaena sofre um terrível colapso mental. Eventualmente, ela se suicida, atirando-se de uma das janelas da Fortaleza Vermelha.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) no HBO Max.

