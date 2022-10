Fãs não perceberam: Ator de Vikings está em A Casa do Dragão

Vikings e A Casa do Dragão estão entre as séries mais populares da atualidade! Após o lançamento completo da 1ª temporada do spin-off de Game of Thrones, alguns assinantes do HBO Max notaram uma coincidência interessante. Mesmo assim, muita gente não percebeu que um famoso ator de Vikings também está em A Casa do Dragão.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

“The Black Queen”, o episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão, foi ao ar em 23 de outubro – deixando tudo pronto para a aguardada Dança dos Dragões.

Enquanto a 2ª temporada de A Casa do Dragão não estreia, revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o ator britânico que está tanto na produção do HBO Max quanto em Vikings; confira.

Jefferson Hall vive guerreiro em Vikings

Nascido na Inglaterra, Jefferson Hall começou sua carreira em 2005, com uma participação pequena no filme Green Street.

Nos cinemas, outros créditos do ator incluem os filmes Halloween (lançado em 2018), Sherlock Holmes e Star Wars: O Despertar da Força.

Já na TV, Jefferson Hall é conhecido por sua performance como o guerreiro Torstein na série Vikings. O personagem aparece em 17 episódios da produção épica, entre a 1ª e a 3ª temporada.

Para quem não se lembra, Torstein é um dos melhores amigos de Ragnar e Floki. O personagem também está entre os primeiros Vikings a embarcar na expedição à Inglaterra.

Torstein tem um fim trágico – mas heroico – na Batalha da Colina de Cinzas, que acontece no terceiro episódio da 3ª temporada.

Ator de Vikings interpreta dois personagens em A Casa do Dragão

Em A Casa do Dragão, Jefferson Hall faz hora extra interpretando dois personagens diferentes: os irmãos gêmeos Jason e Tyland Lannister.

Jason é o chefe da Casa Lannister e governante do Rochedo Casterly. Na primeira fase da produção épica, o personagem corteja Rhaenyra, mas é rapidamente rejeitado pela Targaryen.

O Lorde Jason é descrito como um nobre “orgulhoso e dissimulado”. Ao que tudo indica, ele terá um papel bem mais importante a partir da 4ª temporada.

Tyland Lannister, por sua vez, é bem mais calmo e calculista. Após a saída de Corlys Velaryon, o personagem assume a posição de Mestre dos Navios no Conselho Real.

Surpreendentemente, Jefferson Hall também atuou em Game of Thrones! Na série, o ator faz uma pequena participação como Sor Hugh (o cavaleiro que é derrotado por Bronn no julgamento do Vale).

Todos os episódios de A Casa do Dragão estão disponíveis no HBO Max. Vikings está na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.