Surpresa! Ator de Game of Thrones retorna em A Casa do Dragão com novo personagem

O terceiro episódio de A Casa do Dragão faz um ótimo trabalho ao introduzir novos personagens e aumentar a tensão para a sucessão do Rei Viserys. Entre essas figuras, destacam-se os gêmeos Tyland e Jason, líderes da Casa Lannister. O que muitos fãs não perceberam é que o intérprete dos personagens também atuou em Game of Thrones – mas sob uma identidade bem diferente.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre a performance dos gêmeos Lannister em Game of Thrones; confira.

Lannister de A Casa do Dragão viveu guerreiro em Game of Thrones

Em “Second of His Name”, o terceiro episódio de A Casa do Dragão, um dos eventos mais importantes é o nascimento de Aegon, o filho do Rei Viserys com a nova Rainha Alicent.

Junto às festividades do aniversário de 2 anos do pequeno, Viserys também tenta encontrar um noivo à altura de Rhaenyra, sua filha mais velha. O monarca de Westeros cogita unir a filha a Jason Lannister (na foto acima), o líder do clã de Casterly Rock.

O casamento, definitivamente, não faz parte dos planos de Rhaenyra. A jovem deseja, acima de tudo, fugir das estruturas patriarcais de Westeros e garantir honra e glória no mundo das batalhas – assim como vários outros integrantes de seu clã.

Devido à arrogância e ao orgulho do Lannister, Rhaenyra recusa a proposta do Lorde Jason. Ao final do episódio, o Rei Viserys autoriza a filha escolher sozinha seu futuro marido.

Na trama de A Casa do Dragão, Jason Lannister – junto com o irmão gêmeo Tyland – é interpretado pelo ator britânico Jefferson Hall.

Muitos fãs não se lembram, mas o ator também faz parte do elenco de Game of Thrones. Porém, na “série-mãe” de A Casa do Dragão, o papel de seu personagem é muito menor.

Em Game of Thrones, Jefferson Hall interpreta o Ser Hugh do Vale. O personagem aparece no quarto episódio da 1ª temporada.

Para quem não se lembra, Ser Hugh foi o escudeiro de Jon Arryn, a Mão do Rei – cuja morte serve como pontapé inicial para a trama da série.

O personagem enfrenta o Ser Gregor Clegane (o Montanha) em um Torneio Real, e acaba morrendo nas mãos do poderoso guerreiro. Veja uma foto abaixo!

Em A Casa do Dragão, Jefferson Hall se destaca por interpretar irmãos gêmeos de personalidades bem diferentes. Tyland é tímido e calculista, enquanto Jason, é intrépido e arrogante.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.