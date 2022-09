Fate: A Saga Winx: 3ª temporada trará personagens originais de volta

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Fate: A Saga Winx se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. Quem já conferiu os novos episódios quer saber: a produção terá um terceiro ano? Em uma entrevista recente, o showrunner de Fate revelou os planos para a 3ª temporada – que incluem o retorno de aguardadas personagens originais.

“Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que, ao que tudo indica, já estão dentro da escola. Bloom tem dificuldade para controlar seus poderes”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx.

Continua depois da publicidade

Inspirada na animação italiana O Clube das Winx, Fate conta com Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que o showrunner de Fate: A Saga Winx revelou sobre as novas personagens da 3ª temporada na Netflix – confira.

3ª temporada de Fate: A Saga Winx trará o retorno de vilãs aguardadas

Na Netflix, Fate: A Saga Winx é comandada pelo showrunner Brian Young – famoso por produções como The Vampire Diaries e Kyle XY.

Até o momento, a Netflix não renovou A Saga Winx para uma 3ª temporada. Porém, dado o enorme sucesso da série, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de novos episódios.

Em um papo com um site britânico, Brian Young afirmou que a 3ª temporada de Fate: A Saga Winx deve contar com a introdução de algumas das personagens mais aguardadas de Clube das Winx: as Trix.

“Ainda não conversamos sobre a 3ª temporada… Mas a minha intenção é, finalmente, trazer as Trix. Elas representam uma parte muito importante da animação, e o nosso objetivo sempre foi introduzí-las em algum ponto da história”, revelou o showrunner.

As Trix, para quem não se lembra, são três bruxas da Torre Nebulosa que se estabelecem como as principais adversárias das fadas de Alfea.

O trio é formado por Icy (que tem o poder de controlar o gelo), Darcy (com a habilidade de manipular as sombras) e Stormy (cujo poder é dominar as tempestades).

“Se ganharmos uma 3ª temporada, vocês podem esperar pela estreia da Icy e da Darcy”, comentou Young.

O showrunner não citou Stormy – a mais esquentada do grupo. Os fãs de A Saga Winx já sabem que a personagem é introduzida de maneira bem diferente, por meio da misteriosa Beatrix (interpretada por Sadie Soverall).

Como a 3ª temporada de Fate: A Saga Winx ainda não foi confirmada pela Netflix, os próximos episódios não têm data de estreia. A plataforma deve divulgar novidades nos próximos meses.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.