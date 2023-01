Filmagens de The Witcher foram brutais para o elenco

A 3ª temporada de The Witcher, que encerrou suas filmagens no último ano, deve estrear na Netflix em 2023. Realizadas na Europa, as gravações foram realmente brutais para o elenco da série. Os próximos episódios da produção, vale lembrar, são os últimos com Henry Cavill no papel do protagonista Geralt.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher na Netflix.

A partir do quarto ano, Geralt será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes. O elenco principal de The Witcher conta também com Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allen (Ciri).

Revelamos abaixo por que as filmagens da 3ª temporada de The Witcher foram brutais para o elenco da Netflix; confira!

Elenco de The Witcher sofreu para gravar a 3ª temporada

As gravações de The Witcher são realizadas, primordialmente, na Hungria – especificamente na capital Budapeste.

A cidade europeia, dessa forma, serve como uma espécie de “quartel-general” para o elenco e a equipe de produção da série, que costumam passar meses na Europa para concluir a gravação dos episódios.

Mas não é só isso: alguns capítulos de The Witcher também foram gravados em regiões da Áustria, Polônia e Ilhas Canárias.

De todas as locações de The Witcher, Budapeste foi, definitivamente, a mais “pesada” para o elenco. Pelo menos, esse é o consenso entre os atores e atrizes da série.

Durante a Comic-Con de San Diego, Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra abriram o jogo sobre as condições das gravações em Budapeste.

Segundo as expressões faciais do elenco, o público não demorou a perceber que gravar The Witcher não é para qualquer um.

Freya Allan, a intérprete de Ciri, citou o frio como o principal obstáculo das filmagens de The Witcher na Hungria.

“As minhas cenas eram sempre na neve, lá na Hungria! Quando disseram que nós filmaríamos algumas cenas nas Ilhas Canárias, fiquei aliviada. Pensei: ‘Finalmente vou curtir o calor’. Mas isso não aconteceu!”, comentou a atriz.

Mesmo nas Ilhas Canárias, que ficam a oeste da costa do Marrocos, a atriz precisou usar garrafas de água quente para driblar o frio.

Anya Chalotra, a intérprete de Yennefer, também descreveu as condições das filmagens como “brutais”.

“Foi realmente brutal! E para me manter aquecida, eu sempre usava uma garrafa de água quente. Acho que filmamos em todos os elementos”, explicou a atriz.

A 3ª temporada de The Witcher, que estreia em 2023, foi gravada em Budapeste, no Burg Kreuzenstein (um castelo localizado na Áustria) e em regiões da Polônia. Algumas cenas também foram filmadas em La Palma e La Gomera, nas Ilhas Canárias.

Os próximos episódios de The Witcher estreiam na Netflix em 2023, ainda sem data específica. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série e o spin-off A Origem na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.