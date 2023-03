Gotham Knights: O que é a Corte das Corujas

Ambientada no universo da DC, a série Gotham Knights estreou na última terça-feira (14 de março) na emissora americana CW. A produção apresenta uma perspectiva bem diferente sobre a cidade de Gotham e a mitologia do Batman – e logo no primeiro episódio, introduz uma misteriosa organização conhecida apenas como “Corte das Corujas”.

“Depois do assassinato de Bruce Wayne, seu filho adotivo forja uma improvável aliança com os filhos dos inimigos de Batman quando todos eles são acusados ​​de matar o Cruzado Encapuzado”, diz a sinopse oficial de Gotham Knights.

O elenco de Gotham Knights é liderado por Oscar Morgan (Warren), Olivia Rose Keegan (Days of Our Lives), Navia Robinson (Being Mary Jane), Fallon Smythe (Lost in the West) e Misha Collins (Supernatural).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a Corte das Corujas nas HQs da DC e na série Gotham Knights; confira!

Como a Corte das Corujas aparece em Gotham Knights?

No início do primeiro episódio de Gotham Knights, a série deixa bem claro que, antes de morrer, Bruce Wayne estava com uma misteriosa moeda adornada pelo símbolo de uma coruja.

Harvey Dent e Turney Hayes desconhecem a procedência do item, e no final do episódio, Cullen Row revela que o relógio do detetive Ford também traz o mesmo símbolo.

É aí que Duela diz que o símbolo pertence à Corte das Corujas – uma terrível organização secreta que governa Gotham pelas sombras, manipulando políticos, imprensa e as forças policiais.

O episódio termina com o detetive Ford sendo decapitado por uma misteriosa figura mascarada (na foto acima) no estacionamento da delegacia.

O que é a Corte das Corujas nas HQs da DC?

Nos quadrinhos da DC, a Corte das Corujas apareceu pela primeira vez em 2012, na HQ Batman Volume 2 #6. A misteriosa organização foi criada pelos quadrinistas Scott Snyder e Greg Capullo.

O grupo é formado pelos integrantes mais ricos e influentes da alta sociedade de Gotham, tendo existido desde a fundação da cidade.

Para muitos habitantes de Gotham, a Corte das Corujas é apenas uma lenda urbana – o que favorece as maquinações escusas da organização secreta.

O grupo tem poder e influência para governar Gotham nos bastidores. Todas as pessoas que se opõem a ele são rapidamente assassinadas.

Esses assassinatos são perpetrados pelos Garras (Talons), matadores profissionais treinados desde a infância e dispostos a tudo para proteger a seita.

Além das HQs da DC, a Corte das Corujas já apareceu em algumas adaptações do Batman – como a série live-action Gotham e a animação Arlequina. Os personagem também desempenham um papel importante no filme animado Batman vs. Robin.

Por fim, a Corte das Corujas também está presente no game Gotham Knights, que vale lembrar, não tem qualquer relação com a série da CW.

Até o momento, Gotham Knights não tem previsão de estreia no Brasil.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.