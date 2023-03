Gravidez de Penny em Big Bang Theory foi um erro e produtor admite

Na 12ª temporada de The Big Bang Theory, Leonard e Penny passam por um grande dilema: ter ou não filhos? Para resolver essa trama, os criadores da série investiram em uma solução, no mínimo, problemática. Em uma entrevista recente, o produtor Steve Holland admitiu ter “errado” na condução dessa história.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo por que Steve Holland admitiu ter errado na trama de Penny na 12ª temporada de The Big Bang Theory; confira!

Produtor de Big Bang Theory admite ter pecado na trama de Penny

Durante grande parte da 12ª temporada de The Big Bang Theory, Penny e Leonard têm opiniões conflitantes sobre a possibilidade de aumentar a família com a chegada dos filhos.

Penny não quer ter filhos, enquanto Leonard deseja se tornar pai. No final do décimo segundo ano, no entanto, a personagem de Kaley Cuoco descobre estar grávida – e para a surpresa dos fãs, não demora a maternidade.

Ou seja: em questão de episódios, ela contradiz completamente sua perspectiva anterior, que já havia sido confirmada durante toda a trama da série.

O fato de Penny ter mudado de opinião de maneira tão abrupta não faz muito sentido – principalmente quando lembramos que The Big Bang Theory é ambientada na Califórnia, estado americano onde a interrupção de uma gravidez indesejada é garantida pela lei. Logo, Penny poderia ter se livrado da gestação sem maiores problemas.

Na época, muitos fãs e jornalistas criticaram a condução do arco da personagem em The Big Bang Theory.

Em uma entrevista recente ao livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series”, da jornalista Jessica Radloff, o produtor Steve Holland admitiu ter errado no desenvolvimento da trama.

“Gostaria que nós tivéssemos tido um pouco mais de tempo antes de chegar a essa revelação. Algumas pessoas nos criticaram, e talvez com razão, por Penny ter tomado a decisão de não ter filhos e, mesmo assim, ter ficado grávida. Os fãs nos diziam: ‘Por que ela tem que aceitar isso?’ ‘Por que ela não pode ficar bem sem filhos?’ Essa é uma perspectiva perfeitamente legítima”, explicou o produtor.

Steve Holland afirmou também que, caso a série tivesse ganhado um período maior para desenvolver sua temporada final, a trama de Penny teria sido desenvolvida com mais naturalidade.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.