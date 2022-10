Lista Negra: Fãs acham que ESSA personagem arruinou a série

Com 9 temporadas e quase 200 episódios, Lista Negra (The Blacklist) se estabeleceu como uma das séries policiais mais populares de todos os tempos. Recentemente, a produção sofreu alterações importantíssimas em seu elenco. Para muitos fãs, um personagem em especial “arruinou a trama da série”. Mas afinal: quem é esse personagem?

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist).

No Brasil, The Blacklist (Lista Negra) está disponível na Netflix. Porém, a plataforma conta apenas com as 8 primeiras temporadas. O nono ano foi exibido pela NBC entre o final de 2021 e os primeiros meses de 2022.

Em uma discussão no Reddit, fãs de Lista Negra (The Blacklist) listaram os piores personagens da série. Quem ficou em primeiro lugar vai surpreender muitos espectadores; confira abaixo.

Por que Liz Keen arruinou Lista Negra?

De acordo com os fãs de Lista Negra (The Blacklist), a pior personagem da série é Elizabeth Keen, interpretada por Megan Boone.

No Reddit, muitos espectadores afirmaram que Liz Keen “arruinou” Lista Negra (The Blacklist).

Vale lembrar que, junto com Raymond Reddington, Liz Keen foi a protagonista da série policial.

Porém, a personagem se despede no bombástico desfecho da 8ª temporada – já disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

E não é só isso: em uma postagem nas redes sociais, Megan Boone deu a entender que não retornará tão cedo ao universo da série.

A importância de Liz Keen em Lista Negra (The Blacklist) é inegável. Sendo assim, por que a personagem é apontada como a “pior da série?”.

“Quem é a pior personagem de Lista Negra (The Blacklist), e por que é Elizabeth Keen?”, questionou um fã no Reddit.

Os usuários da rede social apresentaram várias justificativas. Segundo eles, Liz Keen “não é confiável e não tem lealdade a ninguém”.

“Então vocês vão ficar felizes no final da 8ª temporada”, comentou outro espectador, fazendo referência ao último episódio da personagem.

Em uma postagem no Instagram, Megan Boone falou sobre sua despedida de Lista Negra (The Blacklist).

“Essa experiência, para mim, foi uma vida inteira dentro da minha própria vida. Esses 8 anos que passei interpretando Liz Keen me ajudaram a definir o mundo e a mim mesma, assim como ela fez o mesmo”, comentou a atriz.

Ou seja: mesmo detonada por fãs no Reddit, Liz Keen representou uma parte importantíssima da carreira de Megan Boone.

