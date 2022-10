Mãe de vítima de Dahmer detona série da Netflix

Dahmer: Um Canibal Americano é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sucessos da história da Netflix. No entanto, sua enorme popularidade veio acompanhada de várias polêmicas. Recentemente, a mãe de Tony Hughes – uma das vítimas de Jeffrey Dahmer – detonou a insensibilidade da plataforma no lançamento da série.

A série Dahmer: Um Canibal Americano, vale lembrar, é uma produção de Ryan Murphy. A série traz Evan Peters, de American Horror Story e WandaVision, como o protagonista titular.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que a mãe de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer falou sobre Um Canibal Americano na Netflix.

Para mãe de vítima do serial killer, série de Dahmer é um desrespeito

Além de fazer muito sucesso na Netflix, Dahmer: Um Canibal Americano levantou um interessante debate sobre a ética do true crime. Afinal de contas: as séries e filmes baseadas em crimes reais são problemáticas por si só? Ou tudo depende da reação do público?

Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, a mãe de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer fez críticas contundentes à série da Netflix.

Shirley Hughes é a mãe de Tony Hughes, um jovem surdo que se tornou uma das vítimas de Jeffrey Dahmer.

Um dos episódios de Dahmer: Um Canibal Americano foca justamente na história de Tony. Para Shirley, a Netflix pecou por lançar a série sem consultar os familiares das vítimas.

“Não entendo como eles podem fazer isso. Não entendo como eles podem usar nossos nomes e lançar algo assim sem qualquer consulta”, afirmou Shirley.

Atualmente com 85 anos, Shirley Hughes se junta ao coro de descontentamento dos familiares das vítimas de Dahmer.

O primo de Errol Lindsay, um dos 14 jovens que foram assassinados por Jeffrey Dahmer, já havia criticado a produção da Netflix.

“Não estou dizendo a ninguém o que assistir. Sei que as produções true crime fazem muito sucesso atualmente. Mas se vocês estão realmente curiosos sobre as vítimas, minha família (a Isbell) está revoltada com essa série”, comentou Eric Perry.

Shirley Hughes concorda: Dahmer “retraumatiza” todas as pessoas que sofreram com os crimes do serial killer.

“Dói. Eu chorei muito. E não são lágrimas de tristeza ou de falta de fé no Senhor. São lágrimas de mágoa, porque isso dói. Dói muito. Mas você tem que confiar, orar e continuar no dia a dia”, concluiu a mãe de Tony Hughes.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.