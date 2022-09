Whoopi Goldberg detona a série Dahmer: “Revoltante”

Na Netflix, Dahmer: Um Canibal Americano é tão bem sucedida quanto polêmica. Baseada nos crimes de Jeffrey Dahmer, a produção de Ryan Murphy figura no Número 1 do Top 10 do streaming, ao mesmo tempo em que se envolve em várias controvérsias. Em seu programa de TV, Whoopi Goldberg fez duras críticas ao projeto do streaming,

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Veja abaixo o que Whoopi Goldberg disse sobre a perspectiva de Dahmer e o sucesso da série na Netflix; confira.

Para Whoopi Goldberg, Dahmer é um desrespeito às famílias das vítimas

Famosa por performances em filmes como A Cor Púrpura, Mudança de Hábito e Ghost: Do Outro Lado da Vida – além da série Star Trek – Whoopi Goldberg é uma das mais aclamadas estrelas de Hollywood.

A atriz, apresentadora e comediante é uma das poucas artistas a ganhar os quatro principais prêmios da indústria do entretenimento: Emmy (Televisão), Grammy (Música), Oscar (Cinema) e Tony (Teatro).

Como a primeira performer afro-americana a atingir o EGOT, Whoopi tornou-se uma lenda de Hollywood.

Atualmente, a atriz é uma das apresentadoras do programa The View, um dos mais populares da TV americana.

Em um episódio recente, Whoopi fez críticas contundentes a Dahmer: Um Canibal Americano, o mais novo sucesso da Netflix.

A atriz questionou o efeito traumático que a série pode exercer sobre as famílias das vítimas de Jeffrey Dahmer.

“Ryan Murphy é um artista sensacional. Mas se fosse sobre a minha família, eu ficaria revoltada”, comentou Whoopi sobre a temática de Dahmer.

Como alguns familiares das vítimas de Dahmer já haviam relatado, a série “retraumatiza” todos os envolvidos.

“Você vê o seu filho ser morto de novo, e de novo! Como uma pessoa que perdeu alguém dessa forma, posso dizer que vocês não podem imaginar como é. Acho que, se você vai contar essas histórias, tem que estar ciente de que muitas das pessoas que fazem parte delas ainda estão conosco”, afirmou a apresentadora.

A perspectiva de Whoopi Goldberg é a mesma dos familiares das vítimas de Dahmer. Rita Isbelle, a irmã de Errol Lindsay, também criticou a decisão da Netflix de lançar a série antes de consultar as famílias.

“Sinto que a Netflix deveria ter perguntado se nos importávamos, ou como nos sentimos com a série. Não me perguntaram nada. Apenas a lançaram”, afirmou Rita.

