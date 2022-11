Manifest precisa consertar ESSE problema na 4ª temporada

Após ser cancelada pela NBC, Manifest foi salva pela Netflix. Prestes a lançar sua 4ª e (última) temporada, a série de mistério precisa resolver um grande problema. A produção é, sem sombra de dúvidas, um dos lançamentos mais aguardados da plataforma. Os primeiros episódios chegam no início de novembro.

“Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles”, afirma a sinopse oficial de Manifest na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo o grande problema que Manifest precisa consertar em sua 4ª e última temporada; confira. (via ScreenRant).

Chegada de TJ pode resolver problema de Olive em Manifest

O trailer mais recente da 4ª temporada de Manifest confirma o retorno de TJ Morrison, o personagem de Garrett Wareing. Com a volta, a série de mistério pode resolver um grande problema com Olive Stone.

Ao trazer TJ de volta, Manifest terá que lidar com uma das maiores críticas dos fãs, que envolve justamente a caracterização dos relacionamentos de Olive.

Quando TJ deixou Manifest, no final da 2ª temporada, a série deu a entender que seu relacionamento com Olive não havia terminado.

No entanto, por alguma razão, Olive começou um novo romance com Levi na 3ª temporada – sem nunca reconhecer sua relação com TJ. A personagem, basicamente, se esqueceu do namorado.

Por isso, muitos fãs ficaram revoltados. Para os espectadores de Manifest, o fato de Olive começar a namorar Levi é uma “traição”.

Com a confirmação do retorno de TJ, os fãs querem saber: como a série resolverá esse problema? A opção mais fácil é ignorar a trama de Levi, já que o personagem tem uma importância bem menor.

Mesmo assim, como o relacionamento de Olive e Levi ganhou destaque na 3ª temporada, Manifest também pode reconhecer esse romance e, eventualmente, terminá-lo.

Vale lembrar que TJ não é apenas um interesse romântico de Olive. Na 2ª temporada de Manifest, o personagem se envolve profundamente na investigação dos Chamados, tornando-se um dos principais aliados de Ben.

Na 4ª temporada de Manifest, TJ pode focar na investigação do mistério de Al-Zuras. Afinal de contas, foi por intermédio do explorador egípcio que a série justificou a despedida do personagem.

Esse mistério tem tudo para trazer a chave para a descoberta do que realmente aconteceu com o voo 828.

A 1ª parte da 4ª temporada de Manifest estreia na Netflix em 4 de novembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.