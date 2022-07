Ms.Marvel: Atriz fala sobre grande revelação da série

Alerta de spoiler

Ms.Marvel teve sua temporada concluída, o episódio final reservou grandes revelações sobre a personagem, mas uma informação em especial quebrou a internet, e a atriz Iman Vellani veio a público dizer sua opinião.

No sexto episódio do programa da Disney+ tivemos a revelação de Kamala Khan ser uma mutante e o começo dos X-Men no MCU está cada vez mais próximo, Iman Vellani como uma grande entusiasta dos quadrinhos, durante sua entrevista com a Marvel ela disse:

Continua depois da publicidade

“Eles me enviaram, e apenas para mim, o rascunho [do episódio final], e eu imediatamente surtei… Mandei um e-mail para Kevin Feige em letras maiúsculas. Eu estava tipo, você está fazendo isso de verdade? Tem certeza? Estou tão honrada! Eu estava gritando com ele através de um e-mail. Eu estava enlouquecendo. Este é o maior negócio do mundo, e o fato de estar acontecendo em nosso show é uma loucura.” (via The Direct).

Yasmeen Fletcher, que interpretou Nakia na série, disse que “Iman não conseguiu fazer uma tomada porque… ela estava radiante, tipo, fora do personagem”, e “eles tiveram que cortar e refilmar isso tantas vezes”. Essa cena ganha proporções gigantes para o MCU ao ser o prelúdio dos Mutantes no universo cinematógrafico,

“Isso me deixa tão animado, eu não posso nem colocar em palavras. Eu me sinto muito, muito honrado, muito, muito sortuda.” completou Iman Vellani, sendo a primeira mutante confirmada do MCU.

Iman Vellani como Ms.Marvel

Mais sobre Ms.Marvel

A nova série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente norte-americana de ascendência muçulmana, que mora em Jersey City. Como qualquer menina da sua idade, ela está na fase de descobertas e desafios, tendo também que equilibrar os estudos e sua cultura familiar.

Kamala é muito criativa e adora desenhar e escrever fanfics. Também é geek e muito fã de super-heróis – especialmente da Capitã Marvel. Mas diversas vezes a adolescente sente que não se encaixa na turma da escola e até mesmo dentro de casa. Em meio a todos estes dilemas, Kamala precisa lidar com algo ainda mais complexo: ela descobre que tem superpoderes.

O potencial de uma vida mais longa sugere que o futuro da Ms. Marvel no MCU se estenderá muito além de sua próxima aparição em The Marvels, ainda que alguns aspectos da série venham sendo criticados.

A personagem irá retornar em The Marvels como foi revelado através de fotos de bastidores.

A primeira temporada de Ms. Marvel está dispoível completa no Disney+.

Sobre o autor Redação