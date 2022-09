Netflix chega a acordo em processo judicial sobre Bridgerton

Você sabia que a Netflix entrou com um processo judicial contra duas fãs de Bridgerton? Surpreendentemente, a plataforma conseguiu movimentar a Justiça Americana sem chamar a atenção da mídia. Nas últimas semanas, os representantes do streaming também confirmaram o encerramento da ação.

Bridgerton é, atualmente, uma das séries mais populares da Netflix. Sucesso de audiência, a produção é baseada nos livros de Julia Quinn.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton na Netflix.

Explicamos abaixo por que a Netflix decidiu processar duas fãs de Bridgerton e como a plataforma conseguiu encerrar a ação tão rapidamente.

Por direitos autorais, Netflix processa tiktokers de Bridgerton

Quem trabalha no universo do entretenimento sabe que os direitos autorais são extremamente importantes na produção de filmes e séries.

Com o objetivo de proteger sua propriedade, a Netflix entrou com um processo judicial contra Emily Bear e Abigail Barlow, duas fãs de Bridgerton que criaram um perfil no TikTok sobre a série.

Na rede social, a dupla criativa transformou o apreço à série em conteúdos muito populares. Eventualmente, Emily e Abigail produziram um álbum batizado de “The Unofficial Bridgerton Musical” (O Musical Não-Oficial de Bridgerton).

Como era de se esperar, o disco fez muito sucesso na internet. Porém, quando o álbum ganhou o Grammy de Melhor Disco de Teatro-Musical, a Netflix decidiu tomar medidas judiciais.

“A conduta de ‘Barlow & Bear’ começou nas redes sociais, mas esticou as concepções de ‘fan-fiction’ muito além do ponto de ruptura. O musical é um claro desrespeito aos direitos de propriedade intelectual da Netflix”, afirmou o time jurídico da plataforma.

O processo também envolve uma apresentação paga do musical, realizada no Kennedy Center de Washington. Após a ação, Barlow & Bear cancelaram shows em Londres.

Recentemente, a dupla de TikTokers chegou a um acordo com a Netflix, e a plataforma decidiu encerrar o processo (de acordo com o The Hollywood Reporter). Ambas as partes preferiram manter em segredo os critérios do acordo e as medidas tomadas.

O que torna o caso mais estranho é o fato dos perfis da Netflix nas redes sociais terem elogiado as canções inspiradas em Bridgerton.

Shonda Rhimes, a criadora da série, também falou sobre o assunto em um papo com a revista Variety.

“O que começou como uma divertida celebração de Bridgerton nas redes sociais, se transformou em uma descarada tomada de propriedade intelectual, somente para benefício financeiro de Barlow & Bear”, comentou Rhimes.

Todas as temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.

