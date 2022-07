Netflix sofre outra grande perda de assinantes

A Netflix mais uma vez relatou perda de assinantes, após o preocupante primeiro trimestre de 2022. Dessa vez, a Gigante do Streaming perdeu quase 1 milhão de assinantes.

O relatório de ganhos do segundo trimestre de 2022 da Netflix chegou e mostrou que a companhia perdeu 970.000 assinantes entre 1º de abril e 30 de junho.

Vale notar que esse período contou com o lançamento da primeira parte da quarta temporada de Stranger Things.

A Netflix originalmente projetava perder dois milhões de assinantes para o segundo trimestre de 2022. O primeiro trimestre do ano apresentou uma queda de 200.000 assinantes, o que foi uma surpresa para a Netflix e marcou a primeira vez que perdeu assinantes desde 2011.

“Nosso crescimento de receita desacelerou consideravelmente, conforme mostram nossos resultados e previsões abaixo”, escreveram os executivos da Netflix em um comunicado de imprensa aos seus acionistas em abril.

A carta passou a culpar parcialmente a prática de compartilhamento de senhas pelas deficiências da empresa.

Parceria da Netflix com a Microsoft é um pesadelo dos assinantes

Em abril de 2022, a Netflix anunciou a intenção de criar planos mais baratos, mas com a inclusão de propagandas.

Finalmente, em 13 de julho de 2022, o streaming revelou mais detalhes sobre seu novo modelo de assinaturas, que será implementado com a ajuda da Microsoft.

“Estamos felizes em anunciar a escolha da Microsoft como nossa nova parceira global de propagandas, tecnologia e vendas”, comentou a plataforma em uma nota oficial.

No comunicado, a plataforma também afirma que “a Microsoft tem as habilidades necessárias para cumprir todas as nossas necessidades, enquanto trabalhamos juntas para oferecer um novo modelo de streaming com propagandas”.

O streaming também indica que o novo modelo ainda está “em estágio de desenvolvimento”.

“Ainda temos muita coisa para resolver. Mas nosso objetivo a longo prazo é claro: oferecer mais escolhas aos clientes e uma melhor experiência para ao anunciantes”, concluíram os representantes da Netflix.

Nas redes sociais, os assinantes da plataforma detonaram a decisão da Netflix e prometeram cancelar as assinaturas caso as propagandas sejam realmente implementadas.

“Se a Netflix começar a exibir anúncios, vou finalmente cancelar minha assinatura após 7 anos”, comentou um usuário da plataforma.

Para muitos assinantes, o fato da Netflix inserir propagandas entre seus filmes e séries é um verdadeiro “tapa na cara”.

“Se eu ver uma propaganda na Netflix, vou cancelar minha assinatura na mesma hora”, afirmou outro assinante.

De acordo com inúmeros comentários no Twitter, o novo modelo de funcionamento da Netflix simplesmente não faz sentido.

“Imagina pagar para assistir propagandas em pleno 2022? Não acredito que verei a morte da Netflix”, afirmou outro internauta.

Além disso, vários assinantes desconfiam que a plataforma aumentará o preço de seus planos para acomodar a versão “gratuita”.

Vale lembrar que o plano da Netflix não é incluir anúncios em todos os planos de assinatura, apenas nos mais baratos.

“Permitir que os consumidores que gostariam de ter um preço mais baixo, e são tolerantes à publicidade, consigam o que querem, faz muito sentido”, explicou o CEO Reed Hastings.

Até o momento, o novo modelo de assinaturas da Netflix ainda não tem data para ser implementado.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.