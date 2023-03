O Agente Noturno: Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, O Agente Noturno se tornou um inegável sucesso na plataforma. Misturando ação, suspense, drama e espionagem, a série conquistou fãs no mundo todo! Por isso, o público quer saber: após o final impactante do primeiro ano, O Agente Noturno terá uma 2ª temporada?

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez Um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Hong Chau (A Baleia), Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Fola Evans-Akingbola (Game of Thrones) e D.B. Woodside (Lucifer).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de O Agente Noturno na Netflix; confira se a série já foi renovada! (via Men’s Health)

O Agente Noturno terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de O Agente Noturno se manifestaram sobre a possibilidade da série ganhar uma 2ª temporada.

Como o thriller estreou na Netflix no dia 23 de março, a plataforma ainda tem um bom tempo para decidir se renova ou cancela a produção.

O Agente Noturno tem garantido grande audiência na Netflix, o que favorece uma potencial renovação para a 2ª temporada.

No Top 10 brasileiro da Netflix, O Agente Noturno é a série mais assistida, e no ranking mundial do streaming, o thriller também aparece em primeiro lugar.

Portanto, levando em conta os números de audiência, tudo indica que O Agente Noturno terá uma 2ª temporada na Netflix.

Quem retorna na 2ª temporada de O Agente Noturno?

Se a Netflix optar pela renovação de O Agente Noturno para a 2ª temporada, a maior parte do elenco principal deve retornar nos próximos episódios.

Ou seja: os espectadores podem aguardar a volta de Gabriel Basso como o protagonista Peter Sutherland.

A situação de Luciane Buchanan, a intérprete de Rose Larkin, dado o final da 1ª temporada, é um pouco mais complexa.

O mesmo pode ser dito sobre Hong Chau. A carreira da intérprete de Diane Carr está em crescente ascensão, o que pode dificultar seu retorno em uma 2ª temporada de O Agente Noturno.

Hong Chau, vale lembrar, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no drama A Baleia.

De que pode falar a 2ª temporada de O Agente Noturno?

Se for realmente confirmada pela Netflix, a 2ª temporada de Agente Noturno deve continuar acompanhando as aventuras do agente do FBI Peter Sutherland – seja nos porões da Casa Branca ou em um novo cenário.

A trama de O Agente Noturno é baseada no livro homônimo de Matthew Quirk. Como a obra não tem continuação, os roteiristas terão que bolar uma história completamente inédita para o segundo ano.

Felizmente, o autor escreveu outros livros sobre espionagem que podem oferecer várias inspirações para a história.

Enquanto a Netflix não confirma a 2ª temporada de O Agente Noturno, você pode conferir todos os episódios da série no streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.