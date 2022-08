O motivo pelo qual Eu Nunca… não vai acompanhar personagens na faculdade

Antes mesmo do lançamento da 3ª temporada de Eu Nunca… a Netflix já havia renovado a série para o quarto (e último) ano. Em uma entrevista recente, as showrunners revelaram que a trama terminará quando Devi concluir o Ensino Médio. Por isso, os fãs querem saber: por que a série não acompanhará os personagens na faculdade?

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca…. na Netflix.

Continua depois da publicidade

Eu Nunca… tem Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera) como a protagonista Devi. Seu elenco conta também com Darren Barnet (Um Match Surpresa) e Jaren Lewison (Tag) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que as showrunners de Eu Nunca… revelaram sobre a conclusão da série na 4ª temporada; confira.

Eu Nunca… termina na 4ª temporada, antes da faculdade

Na Netflix, Eu Nunca… é uma criação de Mindy Kaling (The Office) e Lang Fisher (Brooklyn Nine-Nine).

Muitos fãs não sabem, mas a série é (levemente) inspirada na própria adolescência de Mindy Kaling.

Em um papo com a imprensa, Kaling discutiu a conclusão de Eu Nunca… A showrunner revelou que a série não mostrará Devi e seus amigos na faculdade. Ao invés disso, chegará ao fim com a conclusão do Ensino Médio.

“Eu amo a personagem Devi, adoro sua família e sou louca pelos seus amigos. Também amo a atriz que a interpreta. Honestamente, eu faria essa série até a Devi virar avó”, brincou Kaling.

Infelizmente, a produtora teve que encarar a realidade e definir um momento específico para o desfecho de Eu Nunca…

“As pessoas crescem, e você não pode ter 17 anos para sempre. Estou muito feliz com a maneira que terminamos essa história. Será um desfecho muito emocionante. Eu realmente amo esse mundo e esses personagens! Foi uma das melhores experiências criativas da minha vida”, refletiu a showrunner.

Lang Fisher, a outra produtora de Eu Nunca… revelou já ter pensado em criar um derivado da série. No entanto, a showrunner desistiu da ideia após analisar outras produções do tipo.

“Acho que seria um salto muito complexo. É difícil introduzir um novo mundo e fazer o público se importar com esses personagens da mesma forma que se importavam com os da série original”, revelou Fisher.

Mindy Kaling também revelou suas expectativas para a conclusão da série e o término da história de Devi.

“Sou péssima com despedidas! Até hoje, me lembro do episódio em que Steve Carell deixou The Office. Ao invés de fazer um discurso de despedida, ele só saiu correndo em direção ao carro. Foi uma piada, mas olhando para trás, eu entendo perfeitamente”, comentou a produtora.

Vale lembrar que, além de atuar como roteirista em The Office, Mindy Kaling interpretou a divertida Kelly Kapoor.

Enquanto a 4ª temporada de Eu Nunca… não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.