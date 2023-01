Por que a Netflix ainda não renovou Wandinha?

Wandinha é um gigantesco sucesso da Netflix, conquistando grande audiência desde sua estreia na plataforma de streaming. Então por que ela ainda não foi renovada para uma segunda temporada? Veremos isso agora.

Recentemente, notícias começaram a circular sobre a possibilidade da série ir para o Amazon Prime Video. Isso porque a MGM foi comprada pela Amazon.

Como era de se esperar, a possibilidade deixou os fãs de Wandinha em polvorosa. Mas, na última quarta-feira (3), um insider da Netflix afirmou que o boato não tem o menor fundamento, e que a série continuará como um projeto original do streaming.

Em um papo com o site IndieWire, uma fonte anônima ligada à Netflix afirmou que o contrato entre a plataforma e a MGM foi assinado muito antes da fusão entre a Metro Goldwyn-Mayer e o Prime Video.

Dessa forma, mesmo após a fusão entre o estúdio e o streaming, Wandinha permanece segura na Netflix.

Isso não quer dizer, contudo, que a plataforma dê prosseguimento à série, vide o que aconteceu a Demolidor, Jessica Jones e as outras séries da Marvel na Netflix. A Gigante do Streaming poderia ter continuado com elas, mas optou por cancelar em razão do iminente lançamento do Disney+.

Wandinha não é exatamente o mesmo caso, tendo em vista que a audiência da série é muito maior, mas não deixa de ser preocupante.

Outro ponto a ser levado em consideração é que a Netflix está muito mais cautelosa em relação à sua programação. Essa mudança de postura veio após a plataforma perder assinantes, como apontou relatório trimestral.

Comumente, a companhia aguardava quatro semanas antes de renovar ou cancelar suas séries. Além disso, um mediano sucesso praticamente garantia a renovação. Mas o cancelamento de 1899 mostra que esse não é o caso.

Agora, o processo está levando um pouco mais de tempo e em caso de produções de alto orçamento, como 1899, a audiência precisa ser consideravelmente mais alta do que se esperava antes.

Sandman é outro exemplo – a companhia demorou consideravelmente até renovar a obra e o próprio Neil Gaiman apontou que o orçamento é uma das razões para tal.

Wandinha, com elenco estelar e altos valores de produção (figurino, CGI, efeitos especiais e cenários), não é uma série barata e o lucro não é inteiramente da Netflix, visto que a MGM está envolvida.

Assim sendo, é improvável que a Netflix vá cancelar a série, mas a demora é fruto da cautela maior da companhia, que precisa de mais tempo para avaliar a rentabilidade do seriado – não apenas isso, é preciso conferir quanto tempo ela permanece em alta após a estreia.

Todos os episódios de Wandinha estão disponíveis na Netflix.

