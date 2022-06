Por que poderes de Kamala mudaram em Ms. Marvel? Criadores explicam

Fãs do MCU podem comemorar: o primeiro episódio de Ms. Marvel já está disponível no Disney+. Aclamada por público e crítica, a série faz um ótimo trabalho ao abordar a origem de Kamala Khan. Na produção do MCU, os poderes da protagonista são bem diferentes das habilidades de sua contraparte nas HQs. Mas afinal: por que essa mudança acontece?

Ms. Marvel traz Iman Vellani como a heroína titular. Após o lançamento de seu primeiro capítulo, a série garantiu 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Esta série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar videogames e escrever fanfics, além de ser fã de super-heróis e ter uma imaginação sem limites – especialmente quando se trata da Capitã Marvel”, afirma a sinopse de Ms. Marvel.

O Observatório do Cinema apurou as informações e explicou tudo que você precisa saber sobre a mudança dos poderes da Ms. Marvel na nova série do Disney+; confira abaixo.

Mudança nos poderes da Ms. Marvel tem motivo importante

Em uma entrevista recente, a showrunner de Ms. Marvel explicou por que a série do Disney+ muda a origem dos poderes de Kamala Khan.

Nas HQs, a personagem desenvolve suas habilidades especiais de maneira bem diferente. A personagem é introduzida durante um arco muito importante, no qual a Névoa de Terrigen dos Inumanos se espalha por todo o mundo.

Essa Névoa desperta poderes latentes em milhares de pessoas – e uma delas, é Kamala Khan.

Porém, os Inumanos (até o momento) não fazem parte do MCU. Exceto por uma participação inesperada em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Dessa forma, os criadores de Ms. Marvel precisaram bolar uma nova origem para Kamala Khan.

“Eu já sabia que o filme The Marvels estava à nossa espera, e que teríamos que começar a história com uma garota adolescente. Em relação ao seu arco narrativo, devemos prepará-la para o filme. A partir daí, meu pensamento foi o seguinte: como posso abordar a história das HQs de maneira mais acelerada? E ao mesmo tempo, passar um bom tempo com essa garota?”, comentou a criadora de Ms. Marvel.

Em parceria com a responsável pela criação da Ms. Marvel nas HQs, a equipe do Disney+ optou por uma alternativa interessante: um misterioso bracelete familiar que desperta os poderes de Kamala.

“Bisha, a nossa roteirista-chefe, junto com seu maravilhoso time de criadores, tirou essa ideia das HQs. O bracelete é algo que se relaciona à família de Kamala. O fato dele ser uma herança também é muito importante”, comentou Sana Amanat.

A mudança em questão é uma referência a um flashback mostrado em um dos quadrinhos da Ms. Marvel.

“E se essa fosse a fonte de seus poderes? Para mim, foi algo muito bonito. Afinal, a história de Ms. Marvel é sobre identidade. Ou seja: vincular esse bracelete familiar às habilidades especiais é uma declaração muito poderosa”, explicou a showrunner.

Em Ms. Marvel, uma das habilidades de Kamala Khan é converter luz em construtos sólidos.

O primeiro episódio de Ms. Marvel já está no Disney+. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente.

