Renovada ou cancelada? HBO Max decide o futuro de Harley Quinn

Com a Discovery assumindo algumas decisões para o futuro da Warner, especialmente dentro de franquias gigantescas como as produções da DC, muitos fãs ficaram preocupados acerca do futuro de várias produções. Mas os fãs da Harley Quinn podem respirar aliviados, a animação adulta da personagem foi renovada para sua 4ª temporada.

A série terá também Sarah Peters substituindo Justin Halpen e Patrick Schumacker como showrunner. Peters é roteirista da série desde a primeira temporada e hoje é tem o papel de produtora consultora.

A notícia vem num momento tenso para os fãs da DC, já que produções em estágio de finalização como o filme da Batgirl foram engavetadas pelo estúdio. Como também a animação Batman: Caped Crusader que contava com Matt Reeves em sua produção.

A terceira temporada tratou do retorno do casal Era Venenosa e Harley, dublada por Kaley Cuoco de The Big Bang Theory, para Gotham junto com sua gangue formada pelo King Shark, Cara de Barro e Frank, a Planta. Juntas elas buscam o grande sonho de Era, que é transformar a cidade em um grande Jardim do Éden.

Harley Quinn, série animada de sucesso da DC, foi criada no streaming DC Universe, e adquirida pelo HBO Max. A série ainda ganhará um spin-off focado no ridículo vilão Homem-Pipa.

“Arlequina finalmente terminou seu relacionamento com o Coringa. Agora, ela tenta trilhar seu caminho sozinha como a criminosa Queenpin de Gotham City nessa série de animação com muita comédia e ação”, diz a sinopse.

Desenvolvida por Patrick Schumacker e Justin Halpern, o elenco de voz conta com Kaley Cuoco, Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, Matt Oberg, Tony Hale, entre outros.

Harley Quinn está disponível no HBO Max.

