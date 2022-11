Por que Fate: A Saga Winx foi cancelada pela Netflix

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx chegou à Netflix em 16 de setembro. Popular no mundo todo, a série permaneceu por um bom tempo no Top 10 do streaming. Por isso, os fãs querem saber: por que a série foi cancelada? Veremos isso agora.

Para a tristeza dos fãs, a Netflix confirmou o cancelamento de Fate: A Saga Winx. Com o anúncio, a série chega ao fim após apenas 2 temporadas.

“Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que, ao que tudo indica, já estão dentro da escola. Bloom tem dificuldade para controlar seus poderes”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx na Netflix.

Inspirada na animação italiana O Clube das Winx, Fate conta com Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) no elenco principal.

Mostramos abaixo por que a série da Netflix foi cancelada após duas temporadas.

Fate: A Saga Winx chega ao fim após 2 temporadas

A notícia foi compartilhada por Brian Young, o showrunner de Fate: A Saga Winx, nas redes sociais.

“Essa não é uma novidade divertida, mas a Netflix decidiu não renovar Fate: A Saga Winx para a 3ª temporada. Isso é especialmente difícil porque eu sei quantos de vocês amaram o segundo ano. Esse é um lado bom de partir o coração”, comentou Young em seu Instagram.

Na mensagem, Young agradeceu o apoio dos fãs e relembrou o tempo gasto para a produção das duas temporadas.

“Foram 4 anos maravilhosos. Espero ver vocês de novo no futuro”, afirmou o produtor.

A Netflix não revelou o motivo do cancelamento. Normalmente, a plataforma avalia dois critérios na hora de renovar (ou cancelar) suas produções originais: audiência e custo de produção.

Logo, tudo indica que a audiência de Fate: A Saga Winx não foi suficiente para compensar os gastos com a produção da série.

Infelizmente, a série termina sem um final satisfatório. Afinal de contas, o desfecho da 2ª temporada deixou várias pontas soltas e reviravoltas em aberto. Aparentemente, os roteiristas já contavam com a produção de um 3º ano.

Precious Mustapha, a intérprete de Aisha, também se manifestou sobre o cancelamento de Fate: A Saga Winx.

“Interpretar Aisha realmente mudou minha vida! Agradeço todo o apoio e constante carinho dos fãs. Também quero lembrar do elenco e equipe de produção que trabalharam incansavelmente nesses últimos anos”, afirmou a atriz.

Nas redes sociais, como era de se esperar, os fãs estão revoltados. “Fate: A Saga Winx, você merecia mais”, comentou uma assinante da Netflix no Twitter.

As 2 temporadas de Fate: A Saga Winx estão disponíveis na Netflix.

