Renovada ou cancelada? Netflix define o futuro de Maldivas, com Bruna Marquezine

Protagonizada por Bruna Marquezine, a série Maldivas fez muito sucesso no início de 2022. A produção brasileira, como de costume, permaneceu por semanas no Top 10 (nacional) da plataforma. Por isso, os espectadores querem saber: a produção terá uma 2ª temporada? Ao que tudo indica, a Netflix já bateu o martelo e decidiu o futuro da série.

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas na Netflix.

Criada por Natália Klein (Adorável Psicose), Maldivas tem Bruna Marquezine (Besouro Azul), Manu Gavassi (Big Brother Brasil 20), Sheron Menezzes (Dança dos Famosos) e Carol Castro (Velho Chico) como protagonistas.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Maldivas precisam saber sobre o futuro da série; confira.

Maldivas não terá 2ª temporada na Netflix

Para a tristeza dos fãs de Maldivas, a Netflix confirmou o cancelamento da série. A produção brasileira, dessa forma, chega ao fim após apenas uma temporada.

Pior ainda: Maldivas termina sem final. Afinal, o desfecho da 1ª temporada trazia um gancho para a continuação.

A notícia foi publicada, em primeira mão, pela coluna da jornalista Patrícia Kogut no jornal O Globo.

Com a confirmação do cancelamento, a Netflix também liberou a agenda do elenco. Bruna Marquezine, Manu Gavassi e outras atrizes já foram avisadas do final antecipado.

O cancelamento vem como uma surpresa. Afinal de contas, Maldivas fez muito sucesso em seu lançamento original.

A produção não demorou a conquistar o público brasileiro, permanecendo por semanas no Top 10 do streaming. Na verdade, a série foi a primeira a destronar a 4ª temporada de Stranger Things e garantir o Número 1 na lista de produções mais assistidas do streaming.

Bruna Marquezine foi pega de surpresa. Há alguns meses, a atriz se mostrou esperançosa pela renovação de Maldivas.

“Espero que o público receba bem ‘Maldivas’ e que a gente possa dar continuidade a essa história, porque eu vou me sentir muito honrada de voltar para um set com elas”, afirmou a atriz, fazendo referências às companheiras de elenco.

Anteriormente, em uma entrevista ao E! Online, a criadora Natália Klein discutiu a gênese de Maldivas e o desenvolvimento da série.

“Nós queríamos fazer uma série que tivesse elementos de comédia e drama. E também com um mistério para que o espectador pudesse continuar assistindo. Então, essa mistura de gêneros meio que se juntou, e aí, surgiu Maldivas”, comentou a showrunner.

Como Maldivas não terá uma 2ª temporada, você pode conferir várias séries parecidas na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.