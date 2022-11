Representatividade: Conheça o primeiro ator trans de Elite, da Netflix

A 6ª temporada de Elite, já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, investe pesado na representatividade. Os novos episódios introduzem Ander Puig, o primeiro ator trans da série espanhola. Puig interpreta Nicolás “Nico” Fernández, um garoto que, mesmo namorando com Sonia, acaba se apaixonando por Ari.

“Amor, vingança ou milhões de seguidores? As coisas andam movimentadas em Las Encinas, mas resta saber se todo mundo vai sair vivo de lá”, afirma a sinopse oficial da 6ª temporada de Elite.

O elenco atual de Elite é formado por Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Manu Rios, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat e outros astros.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Elite precisam saber sobre Ander Puig e a performance do ator na série; confira.

Saiba tudo sobre Ander Puig, o primeiro ator trans de Elite

Introduzido na 6ª temporada de Elite, Nico já ganhou o coração dos assinantes da Netflix nas redes sociais.

O personagem é interpretado por Ander Puig, o primeiro ator trans da produção espanhola. Nos novos episódios, Nico vive um intenso triângulo amoroso com Sonia (Nadia al Saidi) e Ari (Carla Díaz).

Nascido na região da Catalunha, Ander Puig encontra em Elite seu primeiro projeto internacional. Anteriormente, o ator era mais conhecido por performances na TV espanhola.

Antes de Elite, Ander Puig estreou na TV com a série “To Be or Not to Be” (Ser ou Não Ser), da emissora espanhola Playz. A produção foi ao ar em março deste ano.

Ou seja: Puig ainda está em início de carreira. Em uma entrevista a um site espanhol, o ator falou sobre a responsabilidade de interpretar um protagonista em uma de suas primeiras séries.

“Acho que terei que enfrentar situações negativas, por causa de gente que não respeita as pessoas trans. Mas acima de tudo, quero que isso seja visto”, afirmou o astro.

Carlos Montero, o criador de Elite, também falou sobre a inclusão de personagens trans na série da Netflix.

“Não tratamos desse tema porque ainda não havíamos o ator ou a atriz para fazer isso. Por fim, encontramos Ander, que é maravilhoso”, explicou o showrunner.

Nico, o personagem de Ander Puig, também estará na 7ª temporada de Elite, que já teve a produção confirmada pela Netflix.

O ator catalão faz muito sucesso nas redes sociais. No Instagram, Ander Puig já acumula mais de 86 mil seguidores. Em seu perfil, o ator compartilha registros do cotidiano e postagens sobre Elite – veja abaixo.

A 6ª temporada de Elite, com Ander Puig, já está disponível na Netflix.

