Respire!, da Netflix, é baseada em fatos reais?

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a minissérie Respire! está fazendo o maior sucesso. O lançamento, primordialmente, acompanha a história de uma jovem que luta para sobreviver após se envolver em um acidente aéreo. Quem já maratonou Respire! quer saber: a série é baseada em eventos reais?

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire!.

Liderado por Melissa Barrera (Pânico), o elenco de Respire! conta também com Jeff Wilbusch (Oslo), Florencia Lozano (Lista Negra), Juan Pablo Espinosa (Acapulco) e Austin Stowell (Winter, o Golfinho).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história por trás de Respire!, na Netflix; confira.

Respire! é inspirada em eventos reais?

Respire!, o mais novo sucesso da Netflix, não é baseado em uma história real. A trama do thriller de sobrevivência é completamente fictícia.

Por sua premissa, a série é muito comparada a grandes sucessos como Manifest e Lost.

A trama de Respire! é uma criação de Martin Gero e Brendan Gall, ambos canadenses. Os roteiristas já haviam trabalhado juntos em diversos projetos.

Na maioria desses filmes e séries, a intenção da dupla era “contar uma história americana filmada no Canadá”.

Mas em “Respire!”, os showrunners decidiram apostar pesado na natureza canadense, oferecendo à audiência um senso de autenticidade em meio ao acidente da protagonista Liv.

“Como canadenses, nós queríamos apresentar o Canadá como Canadá, não como uma substituição para outros lugares. A partir daí, pensamos em como poderíamos mostrar a natureza canadense de uma forma emocionante”, comentou Martin Gero.

Os elementos naturais de thriller de sobrevivência também funcionam como ferramentas para a exploração da natureza humana.

“É como se existisse um instinto de sobrevivência em todos nós. Acho que assistir a versão mais extrema desse fato pode ser uma experiência catártica”, explicou o showrunner.

Para colocar os espectadores na pele da protagonista Liv, Gero e Gall decidiram caracterizar a personagem como uma pessoa comum, sem qualquer experiência com sobrevivência na natureza selvagem.

Em um papo com um site americano, a atriz Melissa Barrera falou sobre a jornada de sua personagem.

“A Liv é ótima para resolver problemas, mas não sabe nada sobre como sobreviver na natureza. Eles (os showrunners) me deixam imaginar e fazer o que eu acredito que a personagem faria nesses momentos complicados”, comentou a atriz.

A minissérie Respire!, com Melissa Barrera, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.