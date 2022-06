Saiba por que La Casa de Papel: Coreia só tem 6 episódios

Após sua estreia na Netflix, a releitura sul-coreana de La Casa de Papel conquistou fãs no mundo inteiro. A série já figura no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Muita gente estranhou o fato da 1ª temporada contar com apenas 6 episódios. Quem já maratonou La Casa de Papel: Coreia quer saber: por que a temporada de lançamento é tão pequena?

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

Inspirada pelo enredo da série espanhola e criada por Kim Hong-sun, Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun, La Casa de Papel: Coreia tem Yoo Ji-tae, Kim Yunjin e Park Hae-soo nos papéis principais.

Explicamos abaixo por que a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia tem apenas 6 episódios na Netflix; confira.

Por que a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia é tão pequena?

O motivo do primeiro ano de La Casa de Papel ter apenas 6 episódios é muito simples: os capítulos representam apenas a Parte 1 da temporada de estreia.

É isso mesmo: seguindo o exemplo de Stranger Things 4, a Netflix decidiu dividir a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia em duas partes.

A 1ª delas, com 6 episódios, já estreou na Netflix. A 2ª, que também terá 6 capítulos, deve chegar à plataforma ainda em 2022.

Sendo assim, La Casa de Papel: Coreia já tem mais 6 episódios prontinhos para serem lançados.

Nas redes sociais, espectadores pedem a estreia imediata dos novos capítulos – principalmente após o final chocante da Parte 1.

“Acabei de assistir La Casa de Papel: Coreia, e com aquele final, tem que ter mais episódios. Não pode terminar assim!”, comentou um fã da série.

Em uma entrevista a uma revista americana, Ryu Yong-jae, um dos roteiristas da série, falou sobre a criação da releitura.

“Quando me ofereceram a oportunidade de reescrever a história original, foi como destino. Fiquei intrigado com a premissa do remake, não apenas pela dinâmica entre os assaltantes e a polícia, mas também pelo reforço de novas perspectivas, como a tensão, desconfiança e harmonia entre a Coreia do Sul e do Norte”, explicou Ryu.

Os fãs também querem saber: quando a Parte 2 da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia estreia na Netflix.

Embora já estejam gravados, os novos episódios ainda não tem previsão de estreia. Porém, tudo indica que o lançamento ocorrerá ainda em 2022. Afinal, a Netflix deseja manter o interesse dos fãs e garantir uma boa audiência para os capítulos inéditos.

Enquanto isso, a Parte 1 da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia continua disponível na Netflix.

