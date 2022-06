La Casa de Papel: Coreia – Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, La Casa de Papel: Coreia repetiu o sucesso da produção espanhola e se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. O derivado já assume posições de destaque no Top 10 de vários países. Quem já maratonou os 6 primeiros episódios quer saber: a série terá uma 2ª temporada?

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

A 1ª temporada dividiu a opinião da crítica especializada. Muitos jornalistas elogiaram o ritmo dos novos episódios e as maneiras como o derivado revitaliza as histórias de La Casa de Papel. Porém, parte da imprensa chamou a releitura de “desnecessária”.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o status, a trama, o elenco e o lançamento da 2ª temporada de La Casa de Papel: Coreia; confira.

La Casa de Papel: Coreia terá 2ª temporada na Netflix?

Antes de mais nada, é importante citar que a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia foi dividida em duas levas de episódios.

Os 6 primeiros capítulos já estão disponíveis na plataforma. Os outros 6, por sua vez, ainda não têm data de estreia – mas já estão gravados.

Em relação à 2ª temporada, a Netflix ainda não tomou sua decisão. Tudo indica que o destino do derivado só será revelado após o lançamento da Parte 2.

Quem volta em La Casa de Papel: Coreia 2?

Como a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia ainda não revelou seu desfecho, não sabemos exatamente quais integrantes do elenco principal retornarão em um possível segundo ano.

Se nenhum dos personagens morrer no desfecho da 1ª temporada, todos eles devem retornar nos próximos episódios.

Dessa forma, fãs podem aguardar a volta de Yoo Ji-tae (Professor), Park Hae-soo (Berlim), Kim Ji-hoon (Denver), Jeon Jong-seo (Tokyo), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Won-jong (Moscou), Lee Hyun-woo (Rio) e Kim Ji-hoon (Helsinki).

Kim Yun-jin (Seon Woo-jin) e Kim Sung-oh (Capitão Cha) também podem retornar nos próximos episódios.

Conheça a história de La Casa de Papel: Coreia 2

A principal diferença entre La Casa de Papel: Coreia e a série original é o panorama político e geográfico do derivado.

No caso da produção sul-coreana, a história é ambientada em um futuro não tão distante, no qual a Coreia do Sul e a Coreia do Norte passam por um processo de reunificação.

A equipe do Professor, dessa forma, é criada em meio a um boom econômico, marcado pela inauguração da “área de economia mista”.

Tudo indica que esses aspectos terão um papel muito importante na potencial 2ª temporada.

Além disso, a trama da 2ª temporada de La Casa de Papel: Coreia será ambientada após o desfecho da Parte 2 do primeiro ano, que como já citamos, ainda não tem previsão de estreia.

Data de estreia da 2ª temporada de La Casa de Papel: Coreia

Antes de lançar a 2ª temporada de La Casa de Papel: Coreia, a Netflix precisa lançar os 6 últimos episódios do primeiro ano.

Como os capítulos já estão gravados, podem estrear ainda em 2022. Dessa forma, as gravações da 2ª temporada podem ter início em meados de 2023.

Sendo assim, a 2ª temporada de La Casa de Papel: Coreia pode estrear na Netflix no final de 2023 ou no início de 2024.

Enquanto isso, os primeiros episódios de La Casa de Papel: Coreia continuam disponíveis na plataforma.

