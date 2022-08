Sandman: Conheça os Perpétuos que não aparecem na série

A 1ª temporada de Sandman, já disponível na Netflix, introduz os Sete Perpétuos, um grupo de seres imortais que domina alguns dos aspectos mais importantes da existência humana. Nos episódios de estreia, os fãs conheceram Sonho, Morte, Desejo e Desespero. Sendo assim, quais são as outras entidades que não apareceram na série?

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Continua depois da publicidade

Sandman tem Tom Sturridge (Mary Shelley), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter) no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os Três Perpétuos que não aparecem na 1ª temporada de Sandman.

Quem são os Perpétuos em Sandman?

Como citamos anteriormente, os Perpétuos são entidades de extremo poder. Imortais, elas dominam partes importantes da vida humana na Terra.

Nas HQs de Neil Gaiman, o grupo é formado por Sonho, Morte, Desejo, Desespero, Destino, Destruição e Delírio.

Na 1ª temporada de Sandman, Sonho, Morte, Desejo e Desespero são interpretados (respectivamente) por Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park e Donna Preston.

Destino, Destruição e Delírio, por outro lado, não aparecem nos primeiros episódios de Sandman.

Destino

Destino é o mais velho – e mais sério – dos Perpétuos. Ele sempre carrega um livro, que traz o destino de todos os seres que já existiram, existem e vão existir no universo.

O reino do personagem aparece como um luxuoso Jardim. Destino é caracterizado como uma figura misteriosa, calada e introvertida, sempre trajada com um manto cinzento e capuz.

Diferentemente dos irmãos, Destino não costuma manifestar muitas emoções. O personagem evita interferir no fluxo natural do universo e na vida dos seres humanos.

Curiosamente, Destino não foi criado por Neil Gaiman. Ele apareceu pela primeira vez na HQ Weird Mystery Tales #1, lançada em 1972 por Marv Wolfman e Bernie Wrightson.

Destruição

Destruição é outro Perpétuo que não aparece na 1ª temporada de Sandman. Nas HQs de Neil Gaiman, o personagem também é conhecido como “Olethro” e “O Pródigo”.

O Perpétuo surge como um homem rústico, de estatura imponente, longos cabelos ruivos e forma física invejável. Há uns 300 anos, Destruição abandonou seu Reino e desistiu de seus deveres como Perpétuo.

A partir daí, ele cortou o contato com os irmãos e passou a viver como um artista itinerante, vagando pelo mundo com o cãozinho Barnabas. Originalmente, Destruição representava as guerras, a decadência da existência humana, a violência e a ruína.

O símbolo do personagem é uma espada. Junto com a Morte, ele é considerado um dos Perpétuos mais amáveis.

Delírio

Delírio é a caçula dos Perpétuos. Nas HQs de Neil Gaiman, ela também é uma das personagens mais interessantes.

Antes de assumir a alcunha “Delírio”, a personagem era conhecida como “Deleite”. A mudança de nome nunca foi explicada.

Delírio é caracterizada como uma jovem garota, que surge com cabelos coloridos. Ela também tem um sério déficit de atenção, e sofre para concluir seus pensamentos e completar suas linhas de raciocínio.

A personagem também compartilha uma grande conexão com o irmão Destruição. De reino caótico e visual mutável, ela tem tudo para aparecer na 2ª temporada de Sandman.

A 1ª temporada de Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.