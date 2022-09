Série da Netflix está repetindo sucesso de The Witcher

Há décadas, Hollywood tenta lucrar com adaptações de games e filmes baseados em jogos. Na maioria das vezes, esses projetos falham em capturar o clima de suas inspirações. Por isso, acabam detonados por público e crítica. The Witcher representa uma interessante exceção. Recentemente, mais uma produção da Netflix passou a repetir o sucesso da série.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Atualmente, The Witcher se prepara para o lançamento de sua 3ª temporada na Netflix. Junto com Henry Cavill, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo a produção da Netflix que, de acordo com o site Looper, repete o sucesso de The Witcher em 2022.

Cyberpunk: Mercenários é a nova The Witcher da Netflix

Primeiramente, é importante lembrar que, embora adote diversos aspectos dos games em sua estética e estilo, The Witcher não é baseada nos jogos da CD Projekt Red.

Na verdade, o roteiro da produção da Netflix tem como base os livros de Andrzej Sapkowski (que também inspiram os games da saga).

A série animada Cyberpunk: Mercenários, por outro lado, é baseada no game Cyberpunk 2077 (também produzido pela CD Projekt Red).

Sucesso na Netflix, a produção reúne não apenas o interesse dos assinantes da plataforma, mas também a audiência dos fãs do game.

De acordo com a plataforma Eurogamer, o lançamento de Cyberpunk: Mercenários também aumentou a procura do público pelo game Cyberpunk 2077.

Em 16 de setembro, três dias após a estreia de Cyberpunk: Mercenários, o game atingiu a marca de 37 mil jogadores ativos. Na loja digital Steam, o jogo superou até mesmo o popular Elden Ring, um dos campeões da categoria.

Além disso, o game conseguiu manter esse nível de interesse nos dias subsequentes. Em 18 de setembro, Cyberpunk 2077 chegou a mais de 85 mil jogadores ativos.

Esse é o segundo maior número de jogadores ativos do game desde seu polêmico lançamento em 2020.

Na Netflix, o lançamento de The Witcher também trouxe um efeito parecido para os games da CD Projekt Red.

Após a estreia da 1ª temporada, em dezembro de 2019, o game The Witcher 3: Wild Hunt garantiu seu maior número de jogadores ativos.

Com 10 episódios em sua 1ª temporada, Cyberpunk: Mercenários está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. A 3ª temporada de The Witcher, por sua vez, deve estrear na plataforma no final de 2022 ou início de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.