Wandinha é destronada por nova série da Netflix

Wandinha chegou ao catálogo da Netflix no final de novembro, e desde então, lidera o Top 10 da plataforma. Nesta quarta-feira (21), no entanto, a série de Tim Burton perdeu o Número 1 para outro hit da plataforma. Trata-se de Recruta, uma eletrizante trama de espionagem com Noah Centineo no papel principal.

A série Wandinha, vale lembrar, é o primeiro spin-off de A Família Addams na Netflix. “Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da produção.

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Recruta e como a série conseguiu destronar Wandinha na Netflix.

Recém-chegada, Recruta supera Wandinha na Netflix

Nas últimas semanas, Wandinha quebrou vários recordes de audiência na Netflix. A série, por exemplo, superou Dahmer: Um Canibal Americano, estabelecendo-se como a 2ª produção de língua inglesa mais popular da plataforma.

Com isso, Wandinha perde apenas para Stranger Things no ranking de séries mais assistidas da Netflix.

Mesmo assim, a série de Tim Burton acaba de ser destronada por Recruta na liderança do Top 10 da plataforma.

Recruta, uma elogiada série de espionagem, com Noah Centineo como protagonista, estreou na Netflix em 16 de dezembro de 2022. Menos de uma semana depois, a produção galgou inúmeras posições e garantiu o Número 1 no Top 10 do streaming.

Atualmente, Recruta é a série mais assistida pelos brasileiros na Netflix. Wandinha vem logo em seguida, e o Top 10 é completado por Chiquititas, Sonic Prime, Solteiros, Ilhados e Desesperados, Carrossel, Harry & Meghan, Carinha de Anjo, Nevasca de Natal e Little Angel.

No Top 10 Global da Netflix, Recruta ainda não conseguiu superar Wandinha. A série aparece em 3º lugar, perdendo para a produção de Tim Burton e o documentário Harry & Meghan.

Um dos maiores trunfos de Recruta é sua trama imprevisível, na qual os personagens guardam grandes segredos e nada é o que parece.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse da produção.

Com 8 episódios em sua 1ª temporada, Recruta é um projeto de Alexi Hawley, da série Body of Proof. Noah Centineo, o Peter de Para Todos os Garotos que Já Amei, vive o protagonista Owen Hendricks.

O elenco de Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Além de conquistar o público da Netflix, Recruta também causou uma forte impressão na crítica especializada, com 70% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Atualmente, você já pode conferir a 1ª temporada de Recruta e Wandinha na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.