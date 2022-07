Spoilers de Stranger Things deixam fãs revoltados nas redes sociais

Em menos de 24 horas após o lançamento da Parte 2 de Stranger Things 4, espectadores da Netflix encheram as redes sociais de spoilers. As referências ao desfecho da 4ª temporada deixaram fãs revoltados – afinal de contas, nem todo mundo teve tempo de assistir aos novos episódios.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

Continua depois da publicidade

A Netflix decidiu dividir a 4ª temporada de Stranger Things em duas partes, graças à duração cinematográfica dos novos episódios. A estratégia, primordialmente, foi aprovada pela audiência.

Veja abaixo como os fãs de Stranger Things reagiram aos spoilers da 4ª temporada nas redes sociais.

Fãs de Stranger Things detonaram spoilers da 4ª temporada

Com dois episódios, a Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

O Episódio #8, com 1 hora e 25 minutos de duração, ganhou o título de “Papa”. O nono capítulo, com 2 horas e meia, foi batizado de “E o plano de Onze”.

Logo após a liberação dos episódios – que chegaram ao Brasil às 4 da manhã – os espectadores começaram a divulgar spoilers nas redes sociais.

Esses spoilers deixaram os fãs da série revoltados. Para muitos assinantes da Netflix, a divulgação dos detalhes é puro egoísmo.

“Vocês podem parar de postar spoilers de Stranger Things? Nem todo mundo pode sentar e assistir uma série de três horas imediatamente. Se segurem, Jesus!”, comentou uma fã da série.

Para grande parte dos espectadores, os spoilers de Stranger Things “estragam” a experiência dos episódios finais.

“Parem de divulgar spoilers de Stranger Things na timeline! Eu juro, alguns de vocês são as pessoas mais imprudentes e idiotas que já conheci”, esbravejou outro fã.

Alguns espectadores da Netflix também questionaram o tempo livre de quem já conferiu os episódios finais de Stranger Things.

“Quem são esses desempregados que estão dando spoilers de Stranger Things antes das 10 da manhã?”, perguntou um usuário do Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os fãs de Stranger Things: só desocupados divulgam os spoilers da série.

“Por que vocês estão divulgando spoilers na timeline? Vocês não tem serviço para fazer?”, comentou outro fã.

Para muitos espectadores, a única maneira de evitar os spoilers é ficar longe das redes sociais.

“Todo mundo está casualmente dando spoilers de Stranger Things. Vou sair do aplicativo até poder assistir”, afirmou outro espectador.

Alguns fãs de Stranger Things, por outro lado, prometem vingança contra os spoilers.

“Se vocês me mostrarem spoilers de Stranger Things, vou fazer o mesmo com todos os filmes e séries do ano”, prometeu outro fã.

Finalmente, alguns internautas desejaram o pior para quem divulga os detalhes da produção da Netflix.

“Se você está divulgando spoilers de Stranger Things, espero que fique preso no Mundo Invertido para sempre”, brincou uma espectadora.

A Parte 2 de Stranger Things 4 já está na Netflix. Veja abaixo as reações originais.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.