Stranger Things: Explicamos o final da Parte 1 da 4ª temporada

Sucesso na Netflix, a 4ª temporada de Stranger Things inova ao trazer um tom bem mais sombrio para a história de Eleven. Além de mostrar o grande amadurecimento dos protagonistas, a 1ª parte do quarto ano termina com uma reviravolta bombástica. Por isso, fãs querem saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho?

Com episódios extremamente longos, a 4ª temporada de Stranger Things é dividida em duas partes. A 1ª, já está disponível na Netflix. A reta final, por sua vez, estreia apenas no início de julho.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

Ficou com dúvidas sobre o final da 1ª parte da 4ª temporada? O Observatório do Cinema explica abaixo tudo que você precisa saber sobre os maiores mistérios de Stranger Things.

O próximo capítulo de Hopper e Joyce

Uma das maiores perguntas dos fãs de Stranger Things é a seguinte: o que acontece com Hopper?

Infelizmente, a trama do personagem termina sem resolução. No final da 3ª temporada, Hopper se sacrifica para destruir o laboratório. Entretanto, o personagem de David Harbour não morre.

Na verdade, Hopper é capturado pelos soviéticos e enviado para uma prisão na região da Sibéria.

Agora, no episódio final da 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things, Hopper finalmente consegue se reencontrar com Joyce e Murray – segundos após lutar contra um Demogorgon.

Nesse momento, Hopper e Joyce se abraçam, e a trama do personagem termina por aí. Tudo indica que o trio não conseguirá retornar à Hawkins a tempo de participar do confronto final contra o sinistro Vecna.

O sinistro destino de Nancy

Antes de chegarmos ao desfecho da 4ª temporada – que traz uma revelação chocante sobre a identidade de Vecna, é necessário discutir o destino de Nancy.

Depois de Steve, Nancy, Eddie e Robin ficarem presos no Mundo Invertido, Dustin bola um plano para resgatá-los.

A estratégia dá certo: todos os personagens conseguem passar pelo portal e voltar para Hawkins. Todos, exceto Nancy.

Interpretada por Natalia Dyer, Nancy também passa pelo portal, mas acaba voltando ao Mundo Invertido.

A personagem, no final das contas, vai parar em um lugar bem diferente: o esconderijo de Vecna.

Dessa forma, a trama de Nancy também termina sem resolução. Muitos fãs acreditam que a personagem conseguirá descobrir o segredo para a derrota de Vecna. Outros, creem que ela será uma das casualidades da temporada final.

Quem é Vecna? Final explicado da 4ª temporada de Stranger Things

Finalmente, chegamos à trama mais importante da 4ª temporada de Stranger Things: a do monstro Vecna e sua relação com os poderes de Eleven.

Nos últimos momentos do sétimo episódio, Stranger Things revela que Peter Ballard – o jovem que se aproxima de Eleven no laboratório de Hawkins – é o verdadeiro Vecna.

E não é só isso: o personagem também é a cobaia Número 1 dos experimentos do Dr. Brenner. Dessa forma, Vecna se estabelece como uma espécie de antecessor de Eleven.

Após ajudar Eleven a escapar do laboratório, Peter mata todas as outras cobaias – junto com os médicos, enfermeiros e seguranças da base.

Eventualmente, Peter tenta recrutar Eleven para sua causa. A personagem de Millie Bobby Brown, como era de se esperar, não aceita o convite. Em uma das cenas mais impressionantes da 4ª temporada, Eleven bane Peter para o Mundo Invertido.

Na dimensão alternativa, Peter tem contato com o Devorador de Mentes, e aos poucos, se transforma no terrível monstro Vecna.

E não é só isso: a visão de Nancy também revela que Peter, na verdade, se chama Henry Creel. O personagem é o filho de Victor Creel, o maníaco que é preso no Manicômio Pennhurst após (supostamente) assassinar a própria família.

Mas na verdade, Victor não matou sua esposa. Henry é o verdadeiro responsável pela morte da mãe.

A reta final da 4ª temporada, dessa forma, deve mostrar o confronto final entre Eleven e Vecna/Peter/Henry.

Os episódios finais da 4ª temporada de Stranger Things estreiam na Netflix em 1 de julho.

