Stranger Things: Will é gay? Veja o que diz a 4ª temporada

Desde a 1ª temporada de Stranger Things, a sexualidade de Will Byers é tema de debate entre os fãs da Netflix. Afinal de contas, o personagem de Noah Schnapp parece não se interessar por garotas. O lançamento do quarto ano traz desenvolvimentos interessantes para todos os personagens. Dessa forma, os espectadores querem saber: Will é gay?

A maioria dos protagonistas de Stranger Things desenvolve alguma conexão amorosa no decorrer da série. Eleven namora com Mike. Dustin vive um relacionamento à distância com Suzie. Lucas também fica com Max.

Will, por sua vez, acaba ficando sozinho. Na 4ª temporada, o personagem parece desenvolver uma paixonite pelo melhor amigo Mike.

O Observatório do Cinema apurou as informações e revelou tudo que os espectadores de Stranger Things precisam saber sobre o desenvolvimento romântico de Will; confira abaixo.

Will é gay em Stranger Things? Personagem vai namorar com Mike?

No terceiro episódio da 3ª temporada de Stranger Things, Will se irrita com Mike e Lucas. O motivo é bastante simples: a insistência dos personagens em levar as namoradas Eleven e Max para as partidas de Dungeons & Dragons.

A cena, eventualmente, evolui para um confronto entre Mike e Will. Nesse momento, Mike diz que “não tem culpa por Will não gostar de garotas”.

Segundo Noah Schnapp, o intérprete de Will, a sexualidade de seu personagem deve ser avaliada por cada espectador.

“Todos os amigos têm namoradas, e ele só quer se divertir com D&D. Quando o Mike diz aquilo, a interpretação fica a cargo da audiência. Acho que ele não está pronto para crescer e começar sua vida amorosa”, comenta o ator.

Na 4ª temporada, a relação de Will e Mike ganha contornos mais interessantes. O personagem chega a preparar uma pintura para o melhor amigo, mas não tem coragem de entregá-la.

Em um vídeo da Netflix México, lançado em maio de 2022, David Harbour, Caleb McLaughlin e Finn Wolfhard discutem teorias dos fãs. O intérprete de Hopper revela uma pista interessante sobre a trama de Will.

“Se você assiste Stranger Things, já sabe que o Will não está interessado na Eleven. Na verdade, ele gosta de outra pessoa do grupo”, informa David Harbour.

Finn Wolfhard concorda: “É isso mesmo. Vocês descobrirão em breve em quem o Will está interessado”, comenta o ator.

Ou seja: de acordo com a trama da 4ª temporada, tudo indica que os atores estão falando sobre Mike.

Dessa forma, fãs ainda terão que esperar o lançamento da reta final para saber mais sobre a paixonite de Will.

Enquanto isso, a 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix. Os próximos episódios estreiam em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.