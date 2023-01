That ’90s Show: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série That ‘90s Show atinge em cheio a nostalgia dos assinantes. A trama é uma continuação de That ‘70s Show, uma das sitcoms mais populares da TV americana. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: a série será renovada para um segundo ano?

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a potencial 2ª temporada de That ‘90s Show na Netflix; confira!

That ‘90s Show terá 2ª temporada na Netflix?

That ‘90s Show estreou na Netflix em 19 de janeiro de 2023, introduzindo novos personagens e trazendo divertidas participações especiais do elenco de That ‘70s Show.

Ambientada durante o verão de 1995, That ‘90s Show, pelo menos até o momento, não figura no Top 10 brasileiro da Netflix.

A série, aparentemente, também falhou em conquistar o público internacional, não aparecendo nem mesmo no Top 10 americano da plataforma (de acordo com o site Top10Netflix).

That ‘90s Show ainda não foi renovada pela Netflix. Os representantes da plataforma e os produtores da série também não se manifestaram sobre uma possível renovação.

No entanto, os fãs não precisam se preocupar: como a série acaba de estrear no streaming, a Netflix ainda tem um bom tempo para definir seu destino.

Em via de regra, a plataforma analisa dois aspectos para cancelar ou renovar suas produções originais: audiência e custo de produção.

Como That ‘90s Show é uma sitcom, o custo de produção não é elevado. Porém, a plataforma pode ter gastado um bom dinheiro para garantir as participações especiais do elenco de That ‘70s Show – principalmente às de Ashton Kutcher e Mila Kunis.

No quesito audiência, That ‘90s Show tem decepcionado. Como citamos anteriormente, a série não aparece no Top 10 da Netflix, sendo superada por hits como Vikings: Valhalla, Ginny & Georgia e Caleidoscópio.

Sendo assim, pelo menos de acordo com a perspectiva atual, That ‘90s Show tem poucas chances de ser renovada para um segundo ano.

Caso a Netflix dê o sinal verde para a produção de um segundo ano de That ‘90s Show, os próximos episódios devem abordar melhor o relacionamento de Leia e Nate – que quase se beijam no final da 1ª temporada.

Enquanto a Netflix não se manifesta sobre a renovação de That ‘90s Show, você pode conferir todos os 10 episódios da 1ª temporada na plataforma.

