The Boys: Cena de sexo mais louca da 3ª temporada aconteceu graças a Marvel

A 3ª temporada de The Boys (com os primeiros episódios já disponíveis no Prime Video) traz uma das cenas de sexo mais bizarras de todos os tempos. Para filmar a sequência, a equipe de produção precisou criar um “pênis de mais de 3 metros de altura e 6 de extensão”. Ainda mais surpreendente, é o fato da cena só ter acontecido graças à Marvel.

“No início do primeiro episódio da 3ª temporada, encontramos alguns ‘supostos’ heróis fazendo sacanagem. Mas ninguém poderia prever o nível dessa sacanagem. Porque quando um dos caras diz ao outro ‘quero você dentro de mim’, ele não fala no estilo de Brokeback Mountain”, afirma uma matéria do site Digital Spy.

Dessa forma, um personagem com os poderes do Homem-Formiga entra, literalmente, no parceiro. E não estamos falando apenas do ânus. Com suas habilidades especiais, ele diminui de tamanho e começa a esfregar o pênis na parte de dentro.

Porém, ele espirra e acaba perdendo o controle de seus poderes. A partir daí, se expande e acaba explodindo o corpo do parceiro. O criador de The Boys falou sobre a cena bizarra em uma entrevista recente.

Qual é a relação da cena de sexo de The Boys com a Marvel?

Afinal: de onde veio a ideia para uma cena tão estranha como a que acontece no primeiro episódio da 3ª temporada de The Boys.

“Veio de uma mente doentia”, comentou Eric Kripke, um dos criadores da série.

Em busca de paródias da Marvel e DC, os produtores de The Boys se lembraram de uma divertida teoria que fez muito sucesso antes do lançamento de Vingadores: Ultimato.

“Naquela época, um meme questionava ‘por que o Homem-Formiga não entra na bunda do Thanos e explode ele por dentro?’ Então, tivemos a ideia de colocar o nosso personagem na bunda de um cara e explodí-lo. Assim, mostramos ao público o que eles queriam ver na Marvel”, revelou Kripke.

O momento também faz referência a uma trama da 1ª temporada, especificamente a do personagem Translucent.

“É maravilhoso trabalhar em uma série na qual explosões anais fazem parte da rotina”, comentou o produtor.

Kripke também falou sobre a gravação da cena, que envolveu um pênis gigante e muitos galões de sangue artificial.

“Filmar essa cena foi uma loucura! Nós construímos esse pênis com efeitos práticos. É uma prótese de 3x6m, que custou muito dinheiro para ser produzida”, explicou Kripke.

Os primeiros episódios de The Boys 3 já estão disponíveis no Prime Video. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente pela plataforma, sempre às sextas-feiras. Ao todo, a 3ª temporada terá 8 episódios.

