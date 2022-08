The Crown: 5ª temporada vai “explodir a mente das pessoas”; veja por que

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix é a 5ª temporada de The Crown – que deve abordar alguns dos momentos mais conturbados do reinado da Rainha Elizabeth. Recentemente, a plataforma divulgou novidades sobre os novos episódios, que têm tudo para “explodir a mente das pessoas”.

“Baseada em eventos históricos, esta série dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado”, afirma a sinopse oficial de The Crown na Netflix.

Em cada fase da vida de Elizabeth II, a monarca é interpretada por uma atriz diferente. Nas primeiras temporadas, a Rainha ganhou vida pela atuação de Claire Foy. Nos episódios mais recentes, o papel ficou para Olivia Colman.

Revelamos abaixo porque a 5ª temporada de The Crown vai “explodir a mente dos fãs”; confira.

Mudanças em The Crown 5 agitam os assinantes da Netflix

A 5ª temporada de The Crown levará os espectadores da Netflix para o início dos anos 90. De acordo com Edith Bowman, a apresentadora do podcast da série, os novos episódios terão emoções “sem precedentes”.

O quinto ano marca a despedida de Olivia Colman e a chegada de Imelda Staunton. Conhecida por interpretar a megera Dolores Umbridge na saga Harry Potter, a atriz britânica viverá uma versão mais velha da Rainha Elizabeth.

“A nova temporada vai explodir a mente das pessoas por várias razões. A mais importante é a mudança no elenco”, comentou Bowman.

Além de Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth, a nova temporada de The Crown trará Jonathan Pryce – o Alto Pardal da série Game of Thrones – como o Príncipe Phillip.

Dominic West (The Wire) está confirmado no papel do Príncipe Charles, e Lesley Manville (Malévola) será a Princesa Margaret.

“Já estamos acostumados com as performances de Olivia Colman, Josh O’Connor, Tobias Menzies, Emma Corrin e Helena Bonham-Carter. Mas na 5ª temporada, o elenco será completamente diferente”, explicou a apresentadora do podcast de The Crown.

De acordo com as informações prévias, um dos principais temas da 5ª temporada de The Crown será o polêmico divórcio entre o Príncipe Charles e a Princesa Diana – que na vida real, foi oficializado em 1996.

Lady Di também ganhará uma nova intérprete na 5ª temporada. A Princesa Diana será interpretada por Elizabeth Debicki, famosa por sua performance como a vilã Ayesha de Guardiões da Galáxia.

“É um verdadeiro privilégio interpretar Diana. Estou realmente honrada”, afirmou a atriz em uma entrevista recente.

A Netflix confirmou o lançamento da 5ª temporada de The Crown para novembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.