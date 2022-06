The Umbrella Academy é detonada por mudanças em personagem: “Nojento”

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de The Umbrella Academy já está fazendo o maior sucesso na plataforma. Os novos episódios trazem mudanças cruciais para os personagens principais. A maioria dessas modificações foi aprovada para o público, mas uma reviravolta em particular virou alvo de críticas nas redes sociais.

Baseada nas HQs de Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy tem Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda e outros astros em seu elenco principal.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy na Netflix.

Explicamos abaixo por que uma das mudanças da 3ª temporada de The Umbrella Academy foi detonada pelos espectadores; confira.

Fãs de The Umbrella Academy detestaram a trama de Allison

Na série da Netflix, Allison – a Número 3 – é interpretada por Emmy Raver-Lampman. A personagem tem o poder de manipular as pessoas com a voz.

Allison é muito afetada pelas mudanças na linha do tempo. Na 3ª temporada de The Umbrella Academy, a personagem percebe que sua filha não está mais viva no presente.

Mas para muitos fãs, a resposta da personagem ao trauma foi “longe demais”. Em um dos episódios da 3ª temporada, Allison usa seus poderes para forçar Luther a dormir com ela.

Nas redes sociais, a cena provocou a ira dos espectadores. Afinal, Allison tenta estuprar Luther.

“Aquela cena com a Allison e o Luther foi nojenta. Independente do trauma, foi uma tentativa de abuso sexual”, comentou um fã em uma thread do Reddit.

Para muitos espectadores, a cena “estragou” a trama de Allison e arruinou para sempre a personagem.

“Eu queria simpatizar com ela, mas aquela cena destruiu toda a minha boa vontade”, opinou outro espectador.

No Twitter, muita gente aproveitou a oportunidade para criticar os roteiristas de The Umbrella Academy.

“Os roteiristas de The Umbrella Academy são muito estranhos. Eles pegaram a Allison, uma das melhores personagens, e a destruíram completamente. E isso tudo para quê?”, questionou um fã da série.

De acordo com a maioria dos fãs, a cena de Allison não faz sentido e não corresponde à personalidade da personagem.

“Essa m*rda não poderia ter acontecido! Mesmo enlutada, a Allison nunca faria isso”, comentou outro fã.

Segundo a trama da 3ª temporada de The Umbrella Academy, Allison deve assumir um papel bem mais obscuro nos próximos episódios.

“Eles escreveram essa cena para dar ao público uma razão válida para odiar a Allison. Foi tudo muito estranho”, concluiu um espectador no Twitter.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy já está disponível na Netflix.

