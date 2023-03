Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada de Até o Céu: A Série na Netflix

Sucesso na Netflix, a série espanhola Até o Céu: A Série é uma continuação do filme homônimo – que também está disponível na plataforma. Presença constante no Top 10 da plataforma, a produção também dá o que falar nas redes sociais. A partir desse grande sucesso, os fãs querem saber: Até o Céu terá um segundo ano no streaming?

“Sole fica viúva e decide recorrer ao crime para poder cuidar do filho, mesmo que isso signifique se tornar inimiga do próprio pai”, diz a sinopse oficial de Até o Céu na Netflix.

A série é uma produção de Daniel Calparsoro e Jorge Guerricaechevarría. Em sua 1ª temporada, Até o Céu conta com apenas 7 episódios.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Até o Céu na Netflix; confira – e veja se a série será renovada. (via LeisureByte)

Até o Céu terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Até o Céu: A Série se manifestaram sobre a renovação do thriller para a 2ª temporada.

Ou seja: até agora, Até o Céu: A Série não foi renovada para a 2ª temporada na Netflix. Mas isso não significa que a série foi cancelada!

Como Até o Céu ainda é uma novidade na Netflix, a plataforma tem um bom tempo para definir o destino da produção.

Na maioria das vezes, a plataforma avalia dois aspectos para decidir se renova (ou cancela) suas produções originais: audiência e orçamento.

A Netflix não divulgou o orçamento de Até o Céu: A Série. Porém, ao que tudo indica, a plataforma deve ter gastado um valor considerável para produzir a série. Afinal de contas, a 1ª temporada está recheada de intensas cenas de ação.

Dessa forma, Até o Céu: A Série terá que garantir ótimos números de audiência para compensar o investimento do streaming.

Até o momento, Até o Céu é a 2ª série mais assistida pelo público brasileiro na Netflix, perdendo apenas para Sombra e Ossos.

Logo, pelo menos com os assinantes nacionais, a série tem feito muito sucesso. Além disso, a produção também figura no Top 10 de vários outros países, como Espanha, México e Argentina.

Por outro lado, a série não aparece no Top 10 Mundial da plataforma, o que pode trazer péssimas notícias para os fãs.

Também é importante lembrar que, embora tenha conquistado muitos assinantes da Netflix, Até o Céu: A Série não causou uma impressão positiva na crítica especializada.

Na maior parte das resenhas críticas, a imprensa diz que a produção espanhola é “mais do mesmo”, e que seu enredo é “clichê” e “batido”.

Seja como for, caso a Netflix decida renovar Até o Céu: A Série para a 2ª temporada, grande parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios, incluindo Asia Ortega Leiva (Sole), Luis Tosar (Rogelio), Álvaro Rico (Fernan), Richard Holmes (Poli), Patricia Vico (Mercedes), Fernando Cayo (Duque), Alana La Hija del Jeque (Rosa), Áyax Pedrosa (Motos), Dollar Selmouni (Gitano), Jarfaiter (Toño) e Carmen Sánchez (Marta).

Enquanto a Netflix não renova Até o Céu para a 2ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.