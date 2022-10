Tywin ou Otto? Fãs de A Casa do Dragão discutem quem é mais inteligente

Tywin Lannister ou Otto Hightower – quem é o lorde mais inteligente de Westeros? É isso que o público quer saber! Nas redes sociais, a “rivalidade” entre os personagens de Charles Dance (em Game of Thrones) e Rhys Ifans (em A Casa do Dragão) já dá o que falar. Ambos protagonizaram alguns dos esquemas mais ousados das Crônicas do Gelo e Fogo no HBO Max.

A Casa do Dragão, vale lembrar, é o primeiro spin-off de Game of Thrones. Após uma 1ª temporada de grande sucesso, a série deve retornar somente em 2024.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Veja abaixo os principais argumentos dos fãs de Tywin e Otto, e tire suas próprias conclusões sobre o “homem mais inteligente” de Westeros. (via ScreenRant).

Tywin Lannister vs. Otto Hightower – Quem vence a batalha de cérebros?

Em Game of Thrones, Tywin Lannister é o rico e influente líder da Casa Lannister. Servindo como Mão do Rei para três monarcas diferentes, o personagem é uma das figuras mais intelectualmente intimidantes e politicamente impiedosas da série.

Já em A Casa do Dragão, Otto Hightower assume um papel bem parecido. O personagem de Rhys Ifans também serve como Mão do Rei, atuando nas sombras e orquestrando esquemas para aumentar o poder de sua própria Casa.

Com o lançamento de “The Black Queen”, o episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão, muitos fãs usaram as redes sociais para debater. Afinal: qual é o personagem mais astuto de Westeros?

Para muita gente, Otto Hightower não chega aos pés de Tywin Lannister – que é o principal responsável por alguns dos eventos mais chocantes de Game of Thrones.

“Tywin orquestrou o Casamento Vermelho. Otto não conseguiu nem fazer o Daemon devolver um ovo de dragão sem a ajuda da Rhaenyra”, comentou um twitteiro.

De acordo com parte dos espectadores, por outro lado, Otto é tão inteligente quanto Tywin – só manifesta sua esperteza de maneiras diferentes.

“Otto é mais astuto. Tywin é mais impiedoso. Otto usa manipulações sutis. Tywin prefere a dominância direta”, esclareceu outro fã.

Em outra análise, alguns assinantes do HBO Max afirmaram que Otto apenas “parece inteligente” se comparado aos outros personagens de A Casa do Dragão.

“Otto só parece inteligente porque ninguém de A Casa do Dragão realmente é. Tywin tinha oponentes de verdade, que também eram espertos”, comentou outro espectador.

Em síntese, de acordo com os fãs de Game of Thrones e A Casa do Dragão, Otto e Tywin são figuras extremamente astutas, que adotam estilos diferentes para atingir seus objetivos.

“O Otto te manipula e o Tywin te ameaça. Eles não jogam o mesmo jogo”, concluiu mais uma fã.

Todos os episódios de Game of Thrones e A Casa do Dragão estão disponíveis no HBO Max.

