Veja o que o elenco de The Umbrella Academy tem a dizer sobre a 4ª temporada

Logo após sua estreia, a 3ª temporada de The Umbrella Academy se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. A série destronou Stranger Things e figurou no Número 1 do Top 10 do streaming. Os fãs querem saber: a produção terá uma 4ª temporada? Em entrevistas recentes, o elenco da série discutiu as expectativas para o futuro.

Um dos grandes trunfos de The Umbrella Academy é seu elenco de estrelas, formado por Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Aidan Gallagher e outros astros.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, Mas a comemoração dura pouco: logo, os heróis percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entram os Sparrow”, descreve a sinopse da 3ª temporada.

Revelamos abaixo tudo que os atores e atrizes de The Umbrella Academy já revelaram sobre a 4ª temporada da série; confira.

De acordo com o elenco, The Umbrella Academy terá 4ª temporada?

Antes de mais nada, vale lembrar que a Netflix ainda não renovou The Umbrella Academy para a 4ª temporada.

No entanto, devido ao enorme sucesso da série, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de novos episódios.

Em entrevistas recentes, o elenco de The Umbrella Academy fez o possível para manter o futuro da série envolto em mistério.

Robert Sheehan, por exemplo, discutiu o destino da série da Netflix em um papo com um site americano. Perguntado sobre a 4ª temporada, o ator não pôde revelar detalhes.

“Até o momento, não sei de nada! Estou felizmente, e lucrativamente, desempregado”, revelou o intérprete de Klaus.

Steve Blackman, o showrunner de The Umbrella Academy, também falou sobre a potencial renovação.

“Só posso dizer que a 4ª temporada ainda não foi encomendada. Mas estamos com os dedos cruzados. Como todo mundo, teremos que esperar para ver”, explicou o produtor.

No final da 3ª temporada de The Umbrella Academy, os heróis perdem seus poderes. David Castañeda falou sobre a trama em uma entrevista a uma revista americana.

“Honestamente, gosto do fato deles terem perdido os poderes. The Umbrella Academy nunca foi sobre as habilidades especiais. Eles são apenas um ‘tempero’ para a trama”, comentou o intérprete de Diego.

Ritu Arya, a Lila Pitts, afirmou que a 4ª temporada pode trazer desenvolvimentos dramáticos para sua personagem.

“Eu adoraria ver o que pode acontecer com ela e com o Diego. E também em seu relacionamento consigo mesma. Estamos em um ponto de ruptura. Nesse caso, ela pode explodir ou evoluir em uma direção completamente diferente”, revelou a atriz.

O showrunner de The Umbrella Academy já havia revelado que, se a Netflix renovar The Umbrella Academy para a 4ª temporada, os próximos episódios devem trazer a conclusão da série.

As 3 primeiras temporadas de The Umbrella Academy estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.