Wandinha: 2ª temporada terá menos romance e mais terror

Jenna Ortega adiantou um pouco do que esperar da 2ª temporada de Wandinha. Segundo a atriz, o novo ano da série terá mais terror e menos romance.

“Nós acabamos de montar uma sala de roteiristas [da 2ª temporada]”, disse a atriz durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Acho que queremos aumentar um pouco o aspecto do terror e, em seguida, tirar Wandinha de situações românticas, deixá-la ser ela mesma e lutar contra seus próprios crimes”, finalizou.

Recentemente, Ortega revelou que ficava mudando falas da personagem durante as filmagens da 1ª temporada porque algumas coisas “não faziam sentido”, como o triângulo amoroso envolvendo Wandinha.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things. O seriado também conseguiu se consagrar como a maior estreia de 2022, batendo A Casa do Dragão.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.