Warrior Nun: Sumiço de personagem na 2ª temporada é explicado

A 2ª temporada de Warrior Nun repetiu – e até mesmo superou – o sucesso do primeiro ano. Recém-chegados ao catálogo da Netflix, os novos episódios trazem grandes reviravoltas para a trama de Ava e as Irmãs da Ordem da Espada Cruciforme. Por isso, os fãs querem saber: por que a Irmã Mary não aparece no segundo ano?

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Warrior Nun precisam saber sobre o sumiço da Irmã Mary na 2ª temporada da série.

Criador de Warrior Nun explica sumiço de Irmã Mary na 2ª temporada

Interpretada por Toya Turner, a Irmã Mary – também conhecida como Mary Escopeta – é uma das personagens mais queridas de Warrior Nun.

Na 1ª temporada, é Mary quem protagoniza algumas das mais intensas sequências de ação. Por isso, muitos fãs estranharam o sumiço da personagem nos novos episódios.

O primeiro ano, vale lembrar, termina com um sacrifício heroico de Mary. No entanto, como o corpo da personagem não é mostrado, muitos espectadores acreditam que ela ainda está viva.

Na 2ª temporada de Warrior Nun, vários personagens indicam a morte da Irmã Mary. Após capturar Lilith, o Padre Vincent diz que “Mary não está mais nessa vida, e sim na próxima”.

Em um papo com o site Screen Rant, o criador de Warrior Nun finalmente revelou porque Mary não aparece na 2ª temporada.

“O nosso plano era ter a Mary na 2ª temporada. Infelizmente, no início das filmagens, a Toya (Turner, intérprete da personagem) teve que deixar a série por motivos pessoais. E a partir daí, tivemos que trabalhar rápido para acomodar essa mudança”, comentou Simon Davis Barry.

Após longos debates, os produtores de Warrior Nun decidiram não reescalar a Irmã Mary. Ao invés disso, adaptaram o sumiço da personagem à trama da série.

“Não queríamos escolher outra atriz. Acho que a personagem é muito icônica para isso. Então, o nosso objetivo foi encontrar uma maneira de vincular o que aconteceu ao final da 1ª temporada”, explicou Barry.

O criador de Warrior Nun não revelou os motivos pessoais que levaram Toya Turner a abandonar a produção.

“Acho que conseguimos encontrar uma maneira de honrar um arco da Irmã Mary e, ao mesmo tempo, introduzir novas personagens. Espero que o público goste! É sempre desconfortável quando as coisas não saem como planejado, não é mesmo?”, comentou o produtor.

Vale lembrar que Warrior Nun deixa o caminho aberto para um possível retorno da Irmã Mary na 3ª temporada.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Warrior Nun na Netflix.

