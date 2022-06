Westworld: Explicamos o final do 1º episódio da 4ª temporada

Recém-chegado ao catálogo brasileiro do HBO Max, o 1º episódio da 4ª temporada de Westworld tem dado o que falar nas redes sociais. Muita gente ficou confusa com o desfecho do novo capítulo. Afinal: o que aconteceu com Teddy? E quais são os planos de Dolores para o futuro da humanidade?

A 4ª temporada de Westworld é ambientada 7 anos após o bombástico desfecho do terceiro ano. A nova leva de episódios é descrita como “uma odisseia sombria sobre o destino da vida senciente na Terra”.

Os novos episódios trazem o retorno de personagens queridos – como Maeve, Dolores, Teddy e Caleb – e introduzem novas figuras. Na 4ª temporada, o elenco de Westworld conta com o reforço de Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor) e Aurora Perrineau (Olhos que Condenam).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho do 1º episódio da 4ª temporada de Westworld; confira.

Como Teddy morreu em Westworld?

Teddy, interpretado por James Marsden, é um dos personagens mais queridos de Westworld. Durante a 1ª temporada, ele segue à risca sua narrativa. Embora consiga recuperar algumas memórias deletadas, ele nunca atinge a autoconsciência de outros hosts.

Na 2ª temporada, Dolores assume o controle do parque, e em seguida, recruta Teddy para sua causa. A personagem de Evan Rachel Wood apresenta ao “namorado” a verdadeira realidade da empresa Delos.

Programado para proteger Dolores a qualquer custo, Teddy se estabelece como uma peça crucial para a revolução da amada. Mesmo assim, ele não consegue modificar sua personalidade heroica, honesta e gentil.

É por isso que Dolores reprograma Teddy como um assassino sanguinário. Nesse ponto, o personagem começa a pensar por si mesmo.

No episódio “Vanishing Point”, ele comete suicídio após entender os verdadeiros planos de Dolores. Mas a história do personagem não termina por aí. O final da 2ª temporada revela que Dolores colocou a “alma” de Teddy no Sublime – o Paraíso dos hosts (onde também está a filha de Maeve).

Teddy retorna em Westworld 4

A 4ª temporada de Westworld traz o retorno de Teddy. Porém, muitos fãs acreditam que outra consciência está no corpo do andróide.

No primeiro episódio, Teddy aparece do lado de fora do apartamento de Dolores. Tudo indica que o personagem é o vigilante misterioso que salva Dolores de seu stalker. Mas afinal: como Teddy consegue retornar ao mundo humano?

Uma teoria afirma que Teddy, de alguma forma, conseguiu “escapar” do Sublime. Para impedir o acesso de Rehoboam aos dados da Forge, Dolores entrega a chave do Sublime para Bernard – que adentra o reino místico no final da 3ª temporada.

Com acesso aos dados do Sublime, Bernard pode ter criado um novo corpo para Teddy, e posteriormente, inserido a consciência do host no robô. Dessa forma, ele reconstrói a versão mais autêntica do personagem.

Na 4ª temporada de Westworld, existem dois Teddys. Um deles permanece no Sublime, e o outro, faz de tudo para proteger Christina – uma nova personagem que também é interpretada por Evan Rachel Wood.

Durante a batalha final da 3ª temporada de Westworld, a “pérola” de Dolores é destruída, o que leva à extinção da consciência original da personagem. Mesmo assim, Christina claramente possui as memórias de Dolores.

O mistério de Christina, no entanto, ainda não foi desvendado. A trama deve ser abordada com mais profundidade nos novos episódios da 4ª temporada.

Quais são os planos de Dolores e Teddy em Westworld 4?

Durante as 2 primeiras temporadas de Westworld, Dolores atinge a autoconsciência, enquanto Teddy continua seguindo sua narrativa original. No quarto ano, os papéis são trocados.

A personagem de Evan Rachel Wood surge quase “hipnotizada” sob a identidade falsa de Christina. Teddy, por sua vez, expressa uma surpreendente clareza mental. Nesse novo cenário, Teddy foi o primeiro a atingir a senciência.

Em uma referência à dinâmica das primeiras temporadas, Teddy deve ajudar Dolores a descobrir seu próprio “eu” – assim como fez a personagem em Westworld 1 e 2.

Antes de se matar e migrar para o sublime, Teddy teve uma última conversa com Dolores. Em uma cena emocionante, Westworld comprova que a conexão entre os dois personagens transcende as narrativas programadas.

Outros hosts sofrem fenômenos parecidos. Maeve, por exemplo, encontra na filha a principal motivação para atingir a autoconsciência.

No chocante universo de Westworld, nenhuma reviravolta pode ser descartada. Teddy pode ter os melhores interesses de Dolores em mente, mas ainda existe a possibilidade do personagem ter sido criado por outra pessoa.

A 4ª temporada de Westworld ainda não revelou o responsável pela recriação de Dolores (sob a identidade de Christina). Os próximos episódios devem trazer mais pistas sobre esse grande mistério.

Você já pode conferir o episódio de estreia de Westworld 4 – junto com as outras temporadas da série – no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.