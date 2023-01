Will Domiêncio explica decisão chocante em Casamento às Cegas Brasil 2

Já disponíveis na Netflix, os últimos episódios da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil trazem grandes reviravoltas para os casais. Um dos momentos mais chocantes acontece na jornada de Will Domiêncio, que toma uma decisão pra lá de polêmica em pleno altar.

“Chega uma nova temporada brasileira, e os participantes desse reality seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil.

O reality show de namoro, vale lembrar, é um spin-off de Casamento às Cegas (Love is Blind), que conta com 3 temporadas na Netflix.

Nas redes sociais, o participante de Casamento às Cegas Brasil explicou sua chocante decisão. Confira abaixo o que Will Domiêncio tem a dizer sobre a polêmica!

Decisão de Will Domiêncio deu o que falar em Casamento às Cegas Brasil

A reviravolta mais surpreendente da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil acontece quando o participante Will Domiêncio, mesmo tendo confirmado o matrimônio com Veronica Brito, desiste da união em pleno altar.

O “não” de Domiêncio deixou os fãs do reality show completamente chocados, e a partir daí, o nome do auxiliar contábil não demorou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Na rede social, muitos espectadores acusaram Will Domiêncio de “imaturidade”, dizendo que ele só participou de Casamento às Cegas para ficar famoso.

Dada a repercussão, Will usou as redes sociais para explicar os motivos que o levaram a desistir do casamento.

Segundo o participante de Casamento às Cegas Brasil, sua decisão foi motivada por questões psicológicas e financeiras.

Em um vídeo no Instagram, o concorrente do reality show admitiu ter errado com Veronica, mas também justificou sua polêmica decisão.

“Eu errei com a Verônica por não ter sido claro e objetivo, em ter feito um combinado e não ter cumprido? Sim, eu admito. Foi um erro da minha parte”, comentou Will Domiêncio.

O participante do reality disse também que algumas de suas conversas com Veronica não foram mostradas pela Netflix.

“Mas eu quero que fique claro para vocês o seguinte: existiram muitos pontos em que, como eu já disse, não foram gravados porque nós preferíamos ter uma conversa fora das câmeras. Eu sempre apresentei os meus pontos de vista, fui muito claro e disse ‘Verônica, estou confuso’. Existem também situações que eu não posso abrir por questões de bastidores de programa e contratuais. Mas eu sempre joguei muito limpo”, afirmou Will.

Confira abaixo o vídeo publicado por Will Domiêncio e tire suas próprias conclusões sobre a decisão do participante de Casamento às Cegas Brasil!

Todos os episódios de Casamento às Cegas Brasil estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.