Wolf Pack tem conexão com Teen Wolf?

Já disponível no catálogo do Paramount+, a série Wolf Pack se destaca por seu elenco de estrelas, que conta com Sarah Michelle Gellar (Buffy: A Caça-Vampiros) e o ator brasileiro Rodrigo Santoro (Westworld). Dado o nome da série, muitos espectadores já se perguntam: a produção tem conexões com Teen Wolf?

“Dois jovens mudam suas vidas para sempre quando um incêndio florestal na Califórnia desperta uma terrível criatura sobrenatural. Com o nascer da lua cheia, todos os adolescentes se reúnem para desvendar o segredo que os conecta”, afirma a sinopse de Wolf Pack.

Parece familiar, certo? Além de Sarah Michelle Gellar e Rodrigo Santoro, o elenco principal de Wolf Pack conta com Lanny Joon (The Big Bang Theory), Rio Mangini (Everything Sucks!), James Martinez (House of Cards) e Amy Pietz (The Flash).

Revelamos abaixo se Wolf Pack tem conexões com Teen Wolf, ou se a série é uma história completamente diferente.

Wolf Pack é ambientada no mesmo universo de Teen Wolf?

Wolf Pack, com Sarah Michelle Gellar e Rodrigo Santoro, estreou no Paramount+ no dia 26 de janeiro de 2023.

No mesmo dia, a plataforma celebrou o lançamento de Teen Wolf: O Filme – um revival da série da MTV que também serve como um pontapé inicial para um potencial reboot da produção.

Devido à proximidade entre o lançamento de Wolf Pack e Teen Wolf: O Filme, muitos assinantes da plataforma passaram a especular sobre uma possível ligação entre as produções.

No entanto, apesar do nome parecido e da temática semelhante, Wolf Pack não é ambientada no mesmo universo de Teen Wolf.

O enredo de Wolf Pack é baseado no livro homônimo, lançado em 2004 pelo escritor canadense Edo van Belkom.

As duas séries, além do tema e do termo “Wolf” nos títulos, também compartilham o mesmo showrunner: Jeff Davis.

Em entrevistas recentes, o produtor fez questão de deixar bem claro que Wolf Pack é uma série distinta, sem qualquer relação com a trama de Teen Wolf.

“Duas histórias diferentes de lobisomens podem existir ao mesmo tempo, mas de maneira separada”, comentou o showrunner.

Mesmo com a declaração de Jeff Davis, espectadores de Wolf Pack e Teen Wolf já levantam diversas semelhanças entre as produções.

Como você já pode perceber, ambas as séries são protagonizadas por adolescentes. Além disso, as duas são ambientadas em universos sobrenaturais, nos quais criaturas místicas são reais.

No entanto, para uma experiência mais interessante, os espectadores devem evitar comparações entre Wolf Pack e Teen Wolf – deixando a nova série se sustentar por si só.

“Wolf Pack é uma boa oportunidade para Davis, e para os outros roteiristas, fazerem as coisas de maneira diferente, entenderem as reclamações dos fãs, e evitarem os erros que cometeram em Teen Wolf”, diz o site Collider.

Wolf Pack e Teen Wolf: O Filme estão disponíveis no Paramount+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.