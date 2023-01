Young Sheldon piora furo no roteiro de The Big Bang Theory

Young Sheldon tem um estilo bem diferente do de The Big Bang Theory, mas ambas as séries são ambientadas no mesmo universo. Por isso, as tramas do spin-off, mesmo sem a intenção, acabam influenciando o enredo de Big Bang – e em um caso recente, pioram furos que já existiam no roteiro da produção original.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS. Atualmente, a série está em sua 6ª temporada, e também já foi renovada para um sétimo ano.

Mostramos abaixo como a trama de Young Sheldon piora um grande furo no roteiro de The Big Bang Theory; confira! (via ScreenRant)

Como Young Sheldon arruína o final de The Big Bang Theory?

Na trama atual de Young Sheldon, o protagonista titular continua seus esforços para lançar seu inovador projeto de base de dados.

O personagem procura investidores para o projeto, mas ninguém o leva a sério – exceto o divertido Dr. Sturgis, que é interpretado por Wallace Shawn.

Young Sheldon, dessa forma, caracteriza o Dr. Sturgis como uma figura extremamente importante para a infância de Sheldon e sua jornada científica.

Como os fãs de The Big Bang Theory já sabem, a série termina com Sheldon e Amy ganhando o prêmio Nobel.

Em seu discurso de agradecimento, o personagem cita as principais pessoas que incentivaram sua trajetória científica. Sheldon não poupa elogios para os amigos, mas surpreendentemente, não cita o Dr. Sturgis.

Dessa forma, dada a importância do personagem na trama de Young Sheldon, o fato do cientista se esquecer do mentor representa um grande furo no roteiro.

Na trama de Young Sheldon, vale lembrar, Mary só deixa Sheldon começar a faculdade mais cedo por saber que o Dr. Sturgis dá aula na East Texas Tech.

Porém, o personagem de Wallace Shawn não demora a se mudar para outra cidade do Texas, em busca do emprego dos sonhos.

Se a influência do personagem terminasse por aí, o fato de Sheldon não citá-lo no discurso de agradecimento no Prêmio Nobel não seria exatamente uma surpresa.

Porém, na nova temporada de Young Sheldon, Dr. Sturgis volta à East Texas Tech, continuando a exercer influência sobre a formação de Sheldon e o interesse do protagonista pela física teórica.

Logo, o fato de Sheldon não agradecer o Dr Sturgis nessa importante vitória é, no mínimo, estranho.

Esse furo no roteiro, por outro lado, tem uma explicação muito simples. Steve Molaro, o showrunner de Young Sheldon, falou sobre o assunto em uma entrevista.

“O objetivo daquele discurso era honrar a história de Big Bang. Não era o momento correto para invocarmos personagens específicos de Young Sheldon”, explicou o roteirista.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.